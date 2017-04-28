?     Geri Bildirim
TamindirHaberTeknolojiGoogle Ve Facebook, E-posta Hırsızlığı Mağduru Oldu

Google ve Facebook, E-posta Hırsızlığı Mağduru Oldu

Google ve Facebook dolandırıcılık

Geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan 100 milyon dolarlık e-posta hırsızlığı mağdurları arasında Google ve Facebook gibi büyük teknoloji şirketlerinin de bulunduğu ortaya çıktı. 

Sahte elektronik postalar yöntemiyle birçok kişiden kimlik bilgilerini çalan ve bu bilgileri kullanarak 100 milyon dolardan fazla parayı kendi hesabına aktaran Litvanyalı hacker Evaldas Rimasauskas, olayın ortaya çıkmasının hemen ardından tutuklanmıştı. Kimlik bilgilerinin yanı sıra Tayvanlı bilgisayar parçaları üreticisi Quanta Computer adına alıcılara e-postalar atan ve sahte siparişler alan hacker, ABD kurumlarının adlarını da kullanıyordu. 

Hırsızlık mağduru olan şirketler arasında yer alan Google ve Facebook'un da benzer yolla dolandırıldıkları da ortaya çıktı. Manhattan'da bulunan Birleşik Devletler Baş Savcılık Ofisi'nden kendilerine gönderilen bir e-posta ile dolandırıldıklarını söyleyen iki şirket, resmi bir kurumdan gelen geri ödeme taahhütüne dayanarak parayı gönderdiklerini; ancak kısa süre sonra olayın farkına vararak, müdahele ettiklerini belirttiler.

Facebook yaptığı resmi açıklama ile olayın ardından fonlarındaki paranın büyük bir kısmını geri aldıklarını ve hemen kolluk kuvvetleriyle irtibata geçtiklerini açıkladı. Keza Google'da parasının hepsini geri aldığını ve dava sürecine müdahil olarak, hakimlere yardım edeceklerini söyledi. Bu yolla kaç kişinin, ya da kaç şirketin dolandırıldığı bilinmezken, dava sürecinde kesin bir rakamın ortaya çıkması bekleniliyor.

E-posta Dolandırıcılığı Şirketlere Milyar Dolarlar Kaybettirdi

Dünyanın En Büyük Reklam Dolandırıcılığı 'Methbot' Deşifre Edildi!

Editöre Yaz:
Yazar: - 28.04.2017

Google ve Facebook, E-posta Hırsızlığı Mağduru Oldu İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Prey İçin Konsol Demosu Çıktı Prey İçin Konsol Demosu Çıktı Arkane Studios tarafından geliştirilen yeni Prey oyunu, geçtiğimiz sene düzenlenen E3 fuarında sürpriz bir şekilde tanıtılmıştı. Yakında…
Hükümetlerin Facebook'tan Kişisel Üyelere Ait Bilgi Talepleri Artıyor Hükümetlerin Facebook'tan Kişisel Üyelere Ait Bilgi Talepleri ArtıyorŞüpheli yazışmaların ve genel tehditlerin takibi için hükümetlerin sosyal medyadan kişisel veriler istediği artık bir sır değil. Ancak yeni… Razer Yeni Kablosuz Oyuncu Faresini Duyurdu Razer Yeni Kablosuz Oyuncu Faresini DuyurduOyuncu ekipmanları üreten ünlü şirket Razer, Lancehead ismini verdiği yeni oyuncu faresini duyurdu. Lancehead, yüksek performansıyla e-Spor oyuncularının…
Girişimcileri Destekleyen YouTube Kanalı, 'Çay Kahve İnsan' 1 Yaşında Outlast 2 Torrente Düştü

ÇOK OKUNAN HABERLER

TEKNOLOJI HABERLERİ