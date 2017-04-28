Google ve Facebook, E-posta Hırsızlığı Mağduru Oldu

Geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan 100 milyon dolarlık e-posta hırsızlığı mağdurları arasında Google ve Facebook gibi büyük teknoloji şirketlerinin de bulunduğu ortaya çıktı.

Sahte elektronik postalar yöntemiyle birçok kişiden kimlik bilgilerini çalan ve bu bilgileri kullanarak 100 milyon dolardan fazla parayı kendi hesabına aktaran Litvanyalı hacker Evaldas Rimasauskas, olayın ortaya çıkmasının hemen ardından tutuklanmıştı. Kimlik bilgilerinin yanı sıra Tayvanlı bilgisayar parçaları üreticisi Quanta Computer adına alıcılara e-postalar atan ve sahte siparişler alan hacker, ABD kurumlarının adlarını da kullanıyordu.

Hırsızlık mağduru olan şirketler arasında yer alan Google ve Facebook'un da benzer yolla dolandırıldıkları da ortaya çıktı. Manhattan'da bulunan Birleşik Devletler Baş Savcılık Ofisi'nden kendilerine gönderilen bir e-posta ile dolandırıldıklarını söyleyen iki şirket, resmi bir kurumdan gelen geri ödeme taahhütüne dayanarak parayı gönderdiklerini; ancak kısa süre sonra olayın farkına vararak, müdahele ettiklerini belirttiler.

Facebook yaptığı resmi açıklama ile olayın ardından fonlarındaki paranın büyük bir kısmını geri aldıklarını ve hemen kolluk kuvvetleriyle irtibata geçtiklerini açıkladı. Keza Google'da parasının hepsini geri aldığını ve dava sürecine müdahil olarak, hakimlere yardım edeceklerini söyledi. Bu yolla kaç kişinin, ya da kaç şirketin dolandırıldığı bilinmezken, dava sürecinde kesin bir rakamın ortaya çıkması bekleniliyor.

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