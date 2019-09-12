2020 Dünya Üniversite Sıralamalası Açıklandı! Türkiye de Listede

2020 Dünya Üniversite Sıralaması sonuçlarını açıklayan Times Higher Education, en iyi 1400 ve en iyi 500 üniversiteyi sıraladı. Yayınlanan listede Türkiye'den de bazı üniversiteler yer alıyor.

Söz konusu listenin sıralanışı sırasında üniversitelerin yaptığı bilimsel çalışma ve araştırmaları, listede geçen yıl bulunduğu sıralamaları, uluslararası faaliyetlerini ve saygınlıklarını ve bütçelerindeki artışları göz önüne alan Times Higher Education, buna benzer toplam 13 farklı kriteri değerlendiriyor.

Times Higher Education tarafından önümüzdeki yıl göz önüne alınarak düzenlenen ve oluşturulan liste, ilk 1400 içerisinde 34 farklı Türk üniversiteyi içeriyor. İlk 800 içerisinde Boğaziçi Üniversitesi ve İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi'nin bulunduğu listede, ilk 600 içerisinde Bilkent Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Koç Üniversitesi, ilk 500 içerisinde ise Çankaya Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi bulunuyor.

İlk beş üniversiteyi İngiltere ve Amerika kendi aralarında paylaşırken, belirlenen en iyi 10 üniversite ise sırasıyla şöyle: