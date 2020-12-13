2020'de Mobil Pazar Harcaması 100 Milyar Doları Geçti

Koronavirüs pandemisiyle geçen bir 2020'nin sonuna yaklaşırken 2020 mobil pazar harcama verileri de gün yüzüne çıkmaya başladı. Evde kalan kullanıcıların özellikle App Store ve Play Store'daki uygulamalara ve oyunlara yöneldiği gözlemlendi. Peki ya kullanıcıları 2021'de nasıl bir mobil pazar bekliyor?

2020 yılı bir işletmenin büyümesi ve hedeflerini genişletmesi için mobil kullanımı ön plana çıkardı. COVID-19 dünyayı ele geçirirken, ekonomiyi ve günlük yaşamları değiştirirken, mobil kullanım alışkanlıklarını da etkiledi. Kullanıcılar; çalışmak, öğrenmek, oynamak ve iletişim kurmak için mobil cihazlara yöneldi.

Koronavirüs pandemisi dünya çapında büyümeye devam ederken mobil kullanım da hızla arttı ve 2 ila 3 yılda yapılan harcamalar sadece bir yılda gerçekleştirildi. Dünya genelinde kullanıcılar olarak 2020'de kitapları kapatırken, mobil pazara bir hayli önem verdiğimizi görüyoruz.

2020 mobil pazar harcaması 112 milyar dolarla rekor kırıyor

App Annie tarafından oluşturulan rapora göre iOS ve Google Play genelinde, mobil uygulamalara ve oyunlara yapılan toplam harcama yeni bir yıllık rekor kırdı. 2020 yılında bir dolarlık harcamanın 65 senti App Store, 35 senti ise Google Play uygulamalarına yapıldı. Ayrıca Google Play harcamaları % 30'a yakın artış göstererek pazar hacmini genişletti.

Önceki yıllarda olduğu gibi iOS kullanıcıları küresel harcamalarda birinci sırada. Ancak rekabetçi Android cihazları ve artan Android kullanımıyla birlikte Google Play de önemli ölçüde büyüme kaydetti.

iOS için büyümeyi sağlayan başlıca pazarlar arasında ABD, Japonya ve Birleşik Krallık yer alıyor. Google Play'de en çok harcamayı yapan pazarlar arasında ABD, Güney Kore ve Almanya bulunuyor.

(Daha önceki araştırmaya göre en çok kazanan oyunlar)

Oyun dışı uygulama kategorileri arasında en fazla büyümeyi uygulama içi abonelikler sağladı. En çok büyüyen kategoriler ise iOS'ta Oyunlar, Fotoğraf ve Video, Sosyal Ağ olurken; Google Play'de Oyunlar, Eğlence ve Sosyal oldu.

Ayrıca daha önceki raporlara göre bu yıl en çok indirilen sosyal medya uygulamaları listesi şu şekildeydi:

TikTok: 82 milyon üstü Instagram: 57,7 milyon Snapchat: 43 milyon Facebook: 42 milyon Twitter: 25 milyon

Peki ya siz 2020 yılında mobil cihazlarda ne kadar aktiftiniz? Evde kaldığımız bu dönemde mobil oyunlara veya uygulamalara daha fazla yönelmiş olabilir misiniz? Mobil pazardaki büyüme hakkında görüşlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın!