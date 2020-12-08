2020’de En Çok İndirilen Sosyal Medya Uygulamaları Belli Oldu

2020 yılının sonuna doğru yaklaşırken yıl içerisinde en çok indirilen sosyal medya uygulamaları belli oldu. 2020 yılında dünya ve ülke gündeminden eksik olmayan olaylar dizisi, sosyal medya kullanıcıları tarafından kullanılan bu uygulamalar üzerinde tartışıldı. Peki, 2020’nin en çok indirme sayısına sahip olan sosyal medya uygulamaları hangileri oldu?

2020’de En Çok İndirilen Sosyal Medya Uygulamaları Listesi

2021 yılına sadece sayılı günler kalmışken yıl içerisinde yaşanan olaylar dizisi insanların üzerinde çok büyük bir etki yarattı. Şu anda tüm dünyada etkisini sürdürmeye devam eden yeni tip koronavirüs salgını, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde meydana gelen depremler, Amerika Birleşik Devletleri tarafından TikTok’a uygulanan yaptırımlar başta olmak üzere bu yıl unutulmayacak birçok olaya tanıklık edildi.

Sosyal medya kullanıcıları 2020 yılında eğlenmek, gündemi değerlendirmek, haber almak, insanlarla etkileşim halinde kalmak için sosyal medya uygulamalarına başvurdu. Yeni tip koronavirüs nedeniyle karantina döneminin başlaması ile daha çok kullanılmaya başlanan bu tür uygulamaların kullanım oranında 2020 yılında gözle görülür bir oranda artış meydana geldi.

TikTok, ocak ve kasım arasında 82 milyondan fazla indirme sayısı ile bu yıl en çok indirilen sosyal medya uygulamaları listesinin en başında yer aldı. TikTok’un yılı büyük bir çoğunlukla olaylı bir şekilde geçirdiğini söylemek yetersiz kalacaktır. Kısa video formatının değişmez taşıyıcısı Amerika Birleşik Devletleri’nde yasaklanmaya çok yakındı. Kullanıcı kitlesinin önemli bir miktarını oluşturan ABD’deki kullanıcılar, uygulamaya erişemediğinde platformun elde ettiği tüm başarılar da birer birer silinecekti.

TikTok’tan sonra 57,7 milyon indirme sayısı ile bu yılın en çok indirilen ikinci sosyal medya uygulaması Instagram oldu. Sosyal medya platformu bu yıl içinde Reels’i kullanıma sunarak, IGTV’nin kapasitesini genişleterek ve uygulama içi mağaza özelliğini geliştirerek çok büyük başarıların altına imza attı.

Instagram’dan sonra 43 milyondan fazla indirme sayısı ile Snapchat üçüncü sıraya yerleşti. AR filtrelere bu yıl çok fazla yatırım yapan Snapchat, kullanım oranında önemli bir artış olduğunu kaydetti.

Bu yıl en çok indirilen sosyal medya uygulamaları listesinin tamamı şu şekilde: