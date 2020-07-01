Popüler sosyal medya uygulamalarının başında gelen resmi Facebook uygulaması, mobil cihaz üzerinde Facebook deneyimi yaşamak isteyen Android kullanıcıları için pratik bir çözüm sunuyor. Android için Facebook olarak da adlandırabileceğimiz uygulama, farklı mobil işletim sistemleri üzerinde de sorunsuz şekilde çalışıyor.

App Store veya Google Play üzerinden kolayca indirebileceğiniz Facebook uygulaması ile sevdiklerinizle fotoğraflar ve videolar paylaşmak çok kolay. Aynı şekilde durum güncellemeleri yapabilir, arkadaşlarınızın paylaştığı gönderileri takip edebilir, onlara yorumlar yapabilir, beğeniler yollayabilirsiniz. Hatta Facebook üzerinde yer alan farklı uygulamaları ve oyunları arkadaşlarınızla eş zamanlı olarak kullanabilir veya oynayabilirsiniz.

Düşük performanslı Android akıllı telefon kullanıcılarını da düşünen Facebook, uygulamanın daha hafif sürümü olan Facebook Lite ile uygulamanın her Android telefon üzerinde rahatça kullanılabilmesini sağlıyor.

Daha önce Facebook içerisinde yer alan mesajlaşma sistemini Facebook Messenger olarak ayıran ve kullanıcılara ayrı bir Facebook mesajlaşma uygulaması olarak sunan sosyal medya devi, bu sayede kullanıcıların birbirleriyle çok daha hızlı iletişim kurmasına da imkan tanıyor. Anlık olarak çevrimiçi olan arkadaşlarınızı görebilir ve istediğini zaman onlarla kolayca mesajlaşmaya başlayabilirsiniz.

Facebook Android özellikleri

Facebook sayfaları, Facebook grupları, notlar, etklinlikler ve çok daha fazla özelliği sizlere mobil cihazlarınız üzerinde sunan Facebook Android uygulaması ile masaüstünde yaşadığınız deneyimi eksiksiz bir şekilde Android akıllı telefonlarınızla da yaşayabilirsiniz.

Şık, sade ve basit arayüzü sayesinde kullanımı oldukça kolay olan Facebook Mobil uygulaması; genç, yaşlı, tüm kullanıcılar tarafından rahatlıkla kullanılabilmektedir. Eğer hala Android telefonun üzerinde bu deneyimi yaşamadıysan, hemen Facebook indir ve milyonlarca kullanıcının arasında sen de yerini al.

• Arkadaşlarınızın neler yaptığını görün

• Güncellemeler, fotoğraflar ve videolar paylaşın

• Arkadaşlarınız gönderilerinizi beğendiğinde veya yorum yaptığında bildirimler alın

• Oyunlar oynayın ve sevdiğiniz uygulamaları kullanın

• Facebook Marketplace’te yerel olarak bir şeyler alıp satın

Facebook Android indir

Facebook'u sildiyseniz ve Android platformunda tekrar yüklemek istiyorsanız, yapmanız gerekenler oldukça basit. İlk olarak bu sayfada yer alan yeşil renkli indir tuşunu buluyorsunuz. Ardından tuşa basarak, Facebook indir işlemini başlatmış oluyorsunuz.

Gerekli dosyalar telefonunuza indikten sonra inen dosyaların üzerine tıklamak suretiyle kurulum işlemini başlatabilirsiniz. Kurulum işlemi birkaç saniye sürecektir ve tamamlandıktan sonra uygulamanız kullanmaya hazır olacaktır.