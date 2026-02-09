Artık Uygun Fiyatlı Değil: Clio 6 Türkiye Fiyatları Belli Oldu!

Merakla beklenen yeni Renault Clio 6 Türkiye fiyat listesi sonunda belli oldu. Geçtiğimiz aylarda tanıtılan yeni Clio 6, Bursa OYAK Fabrikası'nda üretilecek yerli modeller arasında. Fiyat listesi ise Clio'nun uygun fiyat politikasının dışında gibi gözüküyor. İşte yeni Renault Clio 6 Türkiye fiyat listesi ve detayları...

2026 Yeni Renault Clio Türkiye Fiyat Listesi!

2026 Yeni Renault Clio 6 Türkiye başlangıç fiyatı 1 milyon 799 bin TL olarak açıklandı. Araç 2 donanım paketi ile satışa sunulacak.

Paylaşılan bilgilere göre Renault Clio, iki farklı donanım seviyesiyle kampanya kapsamında sunuluyor: Evolution Plus ve Esprit Alpine. Her iki versiyon için de liste fiyatlarının altında farklı avantajlar içeren özel satış koşulları dikkat çekiyor. Evolution Plus donanım seviyesinde Renault Clio’nun liste fiyatı 1 milyon 799 bin TL olarak açıklanmış durumda. Ancak ilk 1000 müşteri için geçerli olan lansmana özel fiyat 1 milyon 749 bin TL seviyesine kadar düşüyor.

Bununla birlikte eski Clio sahiplerine yönelik sunulan 50 bin TL takas desteği sayesinde fiyat 1 milyon 699 bin TL’ye kadar gerileyebiliyor. Daha sportif detaylarıyla öne çıkan Esprit Alpine donanımında ise liste fiyatı 1 milyon 895 bin TL olarak belirlenmiş. Lansmana özel ilk 1000 müşteri için fiyat 1 milyon 849 bin TL’ye çekilirken eski Clio’sunu takasa veren kullanıcılar için bu rakam 1 milyon 799 bin TL seviyesine kadar düşüyor.

Açıklanan fiyat listesini yorumladığımızda Clio'nun uygun fiyat bareminden uzaklaştığını görüyoruz. Bunun yanında 1 milyon 799 bin TL fiyati göz önüne aldığımızda rakiplere bakıldığında Hyundai i20 1.0 T-GDI Jump modeli 1 milyon 556 bin TL'ye satılmakta. Bu noktada i20 mi Clio mu sorusunda yeni cevap i20 yönüne çevrilmiş gibi. Yeni Renault Clio 6 teknik özelliklerini incelemek isterseniz buraya tıklayınız.

Peki siz Renault Clio 6 Türkiye fiyat listesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...