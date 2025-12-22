Apple 2026'da Şov Yapacak: Tam 25 Ürün Tanıtmaya Hazırlanıyor!

Yeni yıla girmemize sayılı günler kala teknoloji dünyasının gözü kulağı Apple cephesinden gelen haberlere çevrildi. Kulislerde dolaşan son iddialara göre teknoloji devi 2026 yılı için oldukça kabarık bir ürün listesi hazırlıyor.

Markanın önümüzdeki yıl tam 25 yeni ürünü kullanıcıların beğenisine sunacağı konuşuluyor. Katlanabilir telefonlardan akıllı ev sistemlerine, uygun fiyatlı dizüstü bilgisayarlardan yapay zeka destekli aksesuarlara kadar pek çok cihaz yakında sahneye çıkacak.

Apple'ın 2026 Yılında Tanıtacağı Ürünler

Gelin Apple'ın 2026'daki yol haritasına ve bizi hangi ürünlerin beklediğine hep birlikte yakından bakalım.

Kış ve İlkbahar Dönemi: Bütçe Dostu Ürünler Sahneye Çıkacak

Apple'ın yılın ilk aylarında alışılagelmişin dışında yoğun bir tanıtım takvimi izleyeceği belirtiliyor. Bu dönemin en dikkat çeken oyuncusu ise kuşkusuz uygun fiyatlı yeni MacBook ve bütçe dostu iPhone 17e modelleri olacak.

Bu dönemde karşımıza çıkması beklenen tüm ürünler şöyle:

Uygun fiyatlı MacBook: iPhone'larda kullanılan A serisi işlemcili yeni model daha mütevazi donanımlara ve düşük bir fiyat etiketine sahip olacak.

iPhone 17e: iPhone 17 serisinde kullanılan A19 çip, Dinamik Ada ve "Center Stage" özellikli ön kamera ile gelecek.

iPad ve iPad Air: Giriş seviyesi iPad güncellenirken, iPad Air modeli M4 işlemciyle yenilenecek.

AirTag 2: Daha geniş kapsama alanı ve güvenlik güncellemeleri sunan yeni ultra geniş bant çipiyle gelecek.

M5 MacBook Air: Mevcut tasarım korunacak ancak M5 çip ile performans artışı sunacak.

M5 Pro ve Max MacBook Pro: 14 ve 16 inçlik klasik modeller üst düzey M5 Pro ve Max işlemcilerle güncellenecek.

Yeni Ev Ürünleri: 7 inç dokunmatik ekranlı, yapay zeka odaklı "HomePod Touch" ve yenilenen HomePod mini 2 tanıtılacak.

Yeni Apple TV 4K: Sevilen ürün A17 Pro işlemciyle Apple Intelligence desteği kazanacak.

Yaz Dönemi: Yeni Arayüzler ve Masaüstü Bilgisayarlar Yolda

Yaz ayları Apple için genellikle daha sakin geçer ancak 2026 yazı daha farklı olacak gibi görünüyor. Haziran ayındaki WWDC etkinliğinde iOS 27, iPadOS 27 ve macOS 27 gibi yeni yazılımların tanıtılmasına kesin gözüyle bakılırken yeni arayüzlerle birlikte bazı ürünlerin de sahneye çıkacağı bildiriliyor.

İddialara göre M5 ve M5 Pro işlemcili yeni Mac mini ile M5 Ultra çipine sahip olması beklenen yeni Mac Studio modelleri yaz ortasında düzenlenecek bir lansman etkinliği ile resmen tanıtılacak ve akabinde piyasaya sürülecek.

Sonbahar Dönemi: iPhone 18 Pro ve Katlanabilir iPhone Kullanıcılarla Buluşacak

Apple her yıl olduğu gibi 2026'da da en büyük kozlarını sonbahara saklayacak. Uzun yıllardır beklenen katlanabilir iPhone modelinin bu dönemde yeni iPhone 18 Pro modelleriyle beraber tanıtılması bekleniyor.

Sonbahar listesindeki ürünler ise şu şekilde:

Katlanabilir iPhone: Markanın ilk katlanabilir telefonu kitap tarzı bir katlanma mekanizmasına sahip olacak.

iPhone 18 Pro Serisi: A20 Pro işlemci ve daha küçük bir Dinamik Ada için ekran altı Face ID teknolojisiyle gelecek.

Kameralı AirPods Pro: Yapay zeka destekli görsel zeka özellikleri için üzerinde kameralar barındıran yeni bir kulaklık tanıtılacak.

Apple Watch Series 12 ve Ultra 4: Yeni sağlık sensörleri ve Touch ID desteği ile akıllı saat serisi yenilenecek.

OLED iPad mini: Sevilen model A20 Pro çip ve OLED ekranla güncellenecek.

M6 MacBook Pro: Yeni M6 işlemcilerinin ilk ürünü OLED ekranının yanı sıra yeni tasarımıyla daha ince ve daha hafif bir forma kavuşacak.

Tarihi Belirsiz Sürprizler: Akıllı Gözlük ve Güvenlik Ürünleri

2026 yılı içerisinde tanıtılması beklenen ancak henüz net bir tarihi olmayan bazı ürünler de mevcut. Bunların başında Apple'ın akıllı ev ekosistemini tamamlayacak olan yeni güvenlik kamerası ve Face ID destekli akıllı kapı zili geliyor.

En çok heyecanlandıran ürün ise kuşkusuz Apple Glasses isimli akıllı gözlük modeli. iPhone modelleri ile birlikte çalışması ve Siri odaklı yapay zeka özellikleri sunması beklenen cihazın 2026'da tanıtılıp 2027'de satışa çıkabileceği konuşuluyor.

Özetle, 2026 yılı Apple kullanıcıları için teknolojiye doyacakları bir yıl olacak gibi görünüyor. Peki sizi bu listede en çok hangi ürün heyecanlandırıyor? Yorumlarda buluşalım.