Riot Games'in Yeni Dövüş Oyunundan Fragman Geldi

League of Legends'ın (LoL) geliştiricisi Riot Games'in yeni oyunu 2XKO'dan oyuncuları heyecanlandıran bir fragman yayınlandı. Bu fragmanda League of Legends'ın öne çıkan birçok şampiyonu yer aldı. Fragman, yayınlanmasının üzerinden çok az bir zaman geçmesine rağmen 10 bini aşkın beğeni sayısına ulaştı.

2XKO'nun Yeni Fragmanı Yayınlandı

League of Legends'ın sevilen karakterlerinin karşı karşıya geleceği 2XKO'nun sinematik fragmanı oyuncularla buluştu. Ekko karakteriyle başlayan fragmanda kılıç ustası Yasuo, Ahri, Warwick'e yer verildi. Sadece son kısımda olsa da LoL'de ADC'nin (hasar taşıyıcısı) destekçisi rolünde gördüğümüz Blitzcrank detayı da hayranları heyecanlandırdı.

Hatırlarsanız en iyi dövüş oyunları arasına katılmaya hazırlanan olan 2XKO, birkaç haftadır devam eden kapalı beta sürecinin 7 Ekim'de sona ereceği açıklanmıştı. Yarından itibaren oyunun tüm özelliklerini içeren versiyonu oyuncularla buluşacak ve bu sürümde birçok harika özellik sizi bekliyor olacak.

Dünyanın en çok sevilen oyunlarından bazılarının arkasındaki isim Riot Games, erken erişim itibarıyla içerik sıfırlaması yapılmayacağını ifade etti. 7 Ekim'den itibaren kazandığınız her şey sizde kalmaya devam edecek. Bunlar hiçbir şekilde geri alınmayacak. Dolayısıyla oyunun keyfini çıkarırken bir yandan da gerçekten kazanmaya odaklanmanızda fayda var.

Oyunda ayrıca League of Legends tarzı sezonların olacağı ifade edildi. Hatta ilk sezon, erken erişimle beraber başlayacak. Her sezonla birlikte yeni bir şampiyon oyuncuların erişimine açılacak. Tahmin edebileceğiniz gibi, dereceli sisteminin sıfırlanması ve Battle Pass gibi pek çok özellik bu oyunda da yer alacak.

Tüm bu özellikleri göz önünde bulundurarak yeni oyunun Riot Games'in vazgeçilmez oyun unsurlarının büyük bir kısmını içereceğini söyleyebiliriz. Valorant ve LoL'den de aşina olduğumuz o rekabetçi ruhu 2XKO'da da başarılı bir şekilde yansıtıp yansıtamayacağını ise zaman gösterecek.