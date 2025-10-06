Çok Sevilen Oyunlarda %95'e Varan İndirim Başladı! Fırsatı Kaçırmayın

Xbox mağazasında "En İyi Seriler İndirimi" isimli bir kampanya başladı. Bu kampanya ile birlikte Mortal Kombat 11, Marvel's Guardians of the Galaxy, Assassin's Creed Odyssey Deluxe Edition, Resident Evil 2 Deluxe Edition ve Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition dahil pek çok oyunun fiyatı.

Xbox'ta En İyi Seriler İndirimi Başladı

8 Ekim 2025 tarihinde sona erecek kampanya kapsamında Sherlock Holmes: Crimes and Punishments + Sherlock Holmes: The Devil's Daughter Bundle, Xbox mağazasında yüzde 95 oranınad indirime girdi. İki oyunu içeren bu paket, 449 TL yerine 22,45 TL fiyat etiketiyle satılmaya başlandı.

NetherRealm Studios tarafından geliştirilen Mortal Kombat 11 yüzde 90 oranında indirime girdi. En iyi dövüş oyunları arasında yer alan yapımın fiyatı 349 TL'den 34,90 TL'ye düştü. 2019 yılının nisan ayında piyasaya sürülen oyunun Steam'dkei en son incelemeleri "Çok Olumlu" durumda.

Yarış türünü seven oyunculara hitap eden Cars 3: Driven to Win yüzde 90 oranında indirime girdi. Avalanche Software tarafından geliştirilen oyun 212,50 TL yerine 21,25 TL fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Yüzde 90 oranında indirime giren Lego Marvel's Avengers de 212,50 TL'den 21,25 TL'ye düştü.

Capcom tarafından geliştirilen Resident Evil 2'nin Deluxe sürümü yüzde 75 oranında indirime girdi. En iyi korku oyunları arasında yer alan yapımın Deluxe sürümü 1.749 TL yerine 437,25 TL'ye satılıyor. Resident Evil Village'ın Gold sürümü de yüzde 75 indirim ile 1.749 TL yerine 437,25 TL fiyat etiketiyle satılmaya başlandı.

İndirime Giren Xbox Oyunları