Çok Sevilen Oyunlarda %95'e Varan İndirim Başladı! Fırsatı Kaçırmayın
Xbox mağazasında başlayan En İyi Seriler İndirimi kapsamında çok sayıda oyunun fiyatı düştü. İşte ucuza oyun satın alma fırsatı sunan kampanya!
Xbox mağazasında "En İyi Seriler İndirimi" isimli bir kampanya başladı. Bu kampanya ile birlikte Mortal Kombat 11, Marvel's Guardians of the Galaxy, Assassin's Creed Odyssey Deluxe Edition, Resident Evil 2 Deluxe Edition ve Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition dahil pek çok oyunun fiyatı.
Xbox'ta En İyi Seriler İndirimi Başladı
8 Ekim 2025 tarihinde sona erecek kampanya kapsamında Sherlock Holmes: Crimes and Punishments + Sherlock Holmes: The Devil's Daughter Bundle, Xbox mağazasında yüzde 95 oranınad indirime girdi. İki oyunu içeren bu paket, 449 TL yerine 22,45 TL fiyat etiketiyle satılmaya başlandı.
NetherRealm Studios tarafından geliştirilen Mortal Kombat 11 yüzde 90 oranında indirime girdi. En iyi dövüş oyunları arasında yer alan yapımın fiyatı 349 TL'den 34,90 TL'ye düştü. 2019 yılının nisan ayında piyasaya sürülen oyunun Steam'dkei en son incelemeleri "Çok Olumlu" durumda.
Yarış türünü seven oyunculara hitap eden Cars 3: Driven to Win yüzde 90 oranında indirime girdi. Avalanche Software tarafından geliştirilen oyun 212,50 TL yerine 21,25 TL fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Yüzde 90 oranında indirime giren Lego Marvel's Avengers de 212,50 TL'den 21,25 TL'ye düştü.
Capcom tarafından geliştirilen Resident Evil 2'nin Deluxe sürümü yüzde 75 oranında indirime girdi. En iyi korku oyunları arasında yer alan yapımın Deluxe sürümü 1.749 TL yerine 437,25 TL'ye satılıyor. Resident Evil Village'ın Gold sürümü de yüzde 75 indirim ile 1.749 TL yerine 437,25 TL fiyat etiketiyle satılmaya başlandı.
Herkesin Beklediği Ortaçağ Oyunu Ertelendi!
Şubat 2024’te duyurulan ve oyun dünyasının merakla beklediği Kingmakers'ın çıkış tarihi ertelendi. Peki bunun sebebi ne? İşte ayrıntılar...
İndirime Giren Xbox Oyunları
|Oyun Adı
|Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|İndirim Oranı
|Sherlock Holmes: Crimes and Punishments + Sherlock Holmes: The Devil's Daughter Bundle
|449 TL
|22,45 TL
|%95
|Mortal Kombat 11
|349 TL
|34,90 TL
|%90
|Cars 3: Driven to Win
|212,50 TL
|21,25 TL
|%90
|Lego Marvel's Avengers
|212,50 TL
|21,25 TL
|%90
|Resident Evil 2 Deluxe Edition
|1.749 TL
|437,25 TL
|%75
|Resident Evil Village Gold Edition
|1.749 TL
|437,25 TL
|%75
|Assassin's Creed IV Black Flag
|53,75 TL
|21,50 TL
|%60
|Assassin's Creed Odyssey Deluxe Edition
|700 TL
|140 TL
|%80
|Assassin's Creed Origins Gold Edition
|800 TL
|120 TL
|%85
|Assassin's Creed Valhalla
|600 TL
|150 TL
|%75
|Call of Duty: Advanced Warfare Dijital Pro Sürümü
|327,50 TL
|131 TL
|%60
|Call of Duty: WWII Digital Deluxe Edition
|470 TL
|188 TL
|%60
|Marvel's Guardians of the Galaxy
|1.249 TL
|187,35 TL
|%85
|Far Cry 6 GOTY
|950 TL
|237,50 TL
|%75
|Injustice 2
|140 TL
|14 TL
|%90
|Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition
|695,75 TL
|139,15 TL
|%80
|Thief
|347,75 TL
|52,16 TL
|%85
|Soulcalibur VI Deluxe Edition
|481 TL
|72,15 TL
|%85
|MotoGP 24
|1.749 TL
|349,80 TL
|%80
|Metro Redux Bundle
|76,50 TL
|11,47 TL
|%85
|Mad Max
|247,50 TL
|24,75 TL
|%90
|Batman: Arkham Knight
|90 TL
|13,50 TL
|%85