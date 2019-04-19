40 Fare ve 3 Robot Taşıyan Kargo Kapsülü Uzay İstasyonu’na Ulaştı

Yörüngedeki astronotlara Paskalya Bayramı için gönderilen yiyecekler ile 40 fare ve 3 robot taşıyan kargo kapsülü Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) başarıyla ulaştı.

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Uluslararası Uzay İstasyonu’nda görevli astronot Anne McClain'in, merkezi ABD'de bulunan uzay ve savunma teknolojileri şirketi Northrop Grumman'ın 3 bin 450 kilogram yük taşıyan Cygnus kapsülünü robot kolla yakaladığını bildirildi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin doğu sahil şeridi boyunca uzanan Wallops Adası'ndan fırlatılan Cygnus, ISS’ye olan yolculuğunu bir buçuk günde tamamladı.

NASA, kargo kapsülünün astronotlar için yiyeceğin yanı sıra tetanos aşısı deneyi için gönderilen 40 fareyi ve istasyon içinde ve dışında astronotlara yardımcı olacak üç uçabilen robotu taşıdığını açıkladı.

Amerikan uzay ajansı, Rodent Habitat adını verdiği çeşitli deneylerle insanların uzay ortamına ayak uydurmaları kolaylaştırmak adına, hayvanlar üzerinde çeşitli araştırmalar yapıyor.

ABD, Rusya, Kanada ve Japonya başta olmak üzere tam 16 ülke tarafından inşa edilen Uluslararası Uzay İstasyonu, ilk kez 1998 yılında faaliyete geçmişti. Bünyesindeki onlarca astronot ile 20 senedir aralıksız bir şekilde çalışmalar yürüten ISS'nin görev süresi, ABD'nin bütçe artırımına gitmesi sonucunda 2024 yılına kadar uzatılmıştı.

ISS’de şu anda üçü Amerikalı, ikisi Rus, biri Kanadalı olmak üzere altı astronot görev yapıyor.