ABD'de Drone İle Kargo Teslimatı Başladı

Uzun bir süredir tartışılan drone ile kargo teslimatı sonunda başladı. Alphabet’e ait firmalardan Wing, ABD'de bir ilki başardı. Şirket satış yapan birçok kuruluş ile anlaşmalar yapmaya başladı bile.

Drone teknolojisinin geliştikçe konforun da artmaya başladığı bir gerçek. İstediğiniz her şeyi uzaktan yapabilme imkanı sunan Dronelar, ilk başlarda askeri amaçlarla kullanılmak istendi. Ticari amaçlı kullanımı ise daha çok özel şirketler aracılığıyla gerçekleştirilecek.

Drone ile kargo teslimatı küçük bir bölgede başladı

Diğer bütün şirketlerin yaptığı gibi Alphabet de öncelikli olarak küçük bir bölgede pilot başlangıç yaptı. Virginia eyaletinde başlayacak olan bu hizmet evlere drone yardımı ile kargo teslimatı yapma olanağı sağlıyor.

Evdeyken kargonuzun dronelar yardımıyla sizlere ulaştırılması her ne kadar bilim kurgu gibi görünse bile, aslında çok uzak değil. Alphabet’in alt firmalarından olan Wing, Hava Taşımacılık Sertifikası aldıktan sonra hizmet vermeye hemen başladı.

Sugar Mahnolina ve Walgreens gibi kuruşlarla çalışmalarına başlayan Alphabet, drone ile dağıtımı her yere taşımak istiyor. Virginia eyaleti daha düzenli konut yapılanması nedeniyle ilk tercih edilen yer oldu. Peki sizce drone ile kargo taşımacılığı önemli bir etki yaratabilecek mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.