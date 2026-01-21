2024’te En Çok Satan Araçtı, 2025’te Satışları Yarıya İndi!

Son yıllarda elektrikli araçlara olan ilgi bazı ülkelerde ciddi şekilde artıyorken, öte taraftan düşüş gösteren ülkeler de var. Bu nedenle satış rakamları sürekli değişiyor. Bu da doğal olarak üreticiler arasındaki rekabeti kızıştırıyor. Son olarak kısa süre önce paylaşılan veriler ise bu rekabetteki son durumu gözler önüne serdi.

Tesla Cybertruck Satışları Yarı Yarıya Düştü

Cox Automotive tarafından paylaşılan verilere göre 2025 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde elektrikli araç pazarı oldukça hareketli geçti. Yıl içerisinde toplam 1,28 milyon elektrikli araç satışı gerçekleşti. En çok satan tür hafif ticari iken, pazar yüzde 2 oranında küçüldü. Bu düşüşten en fazla etkilenen şirket ise Tesla olarak belirlendi.

Verilere göre 2025'te en düşük performans gösteren elektrikli araç, Tesla Cybertruck oldu. 2024 yılında satışa sunulan pickuptan ilk senesinde 39 bin adet satıldı. Bu rakamlar 2025'te ise 20 bin 200 olarak kayıtlara geçti. Buna göre neredeyse yarı yarıya düştü. 2024'ün en çok satan elektrikli pickup'ı olan Cybertruck, dikkat çekici tasarımı ve özellikleri ile öne çıkmıştı. Ancak ilk senesindeki başarısını 2025'te sürdüremedi.

Satışları Artan ve Azalan Modeller

Öte yandan düşüş kaydeden tek araç Tesla Cybertruck olmadı. Öyle ki Kia EV6 yüzde 40, Ford E-Transit ise yüzde 59 daha az sattı. Chevrolet Equinox EV, Honda Prologue, Ford Mustang Mach-E ve Hyundai Ioniq 5 ise satışlarını artıran modeller olarak öne çıktı.

Tesla Cybertruck Neden Daha Az Sattı?

İlginin azalmasının birçok nedeni bulunuyor. Vergi avantajının kaldırılması en önemli sebep. Bununla birlikte Cybertruck ilk çıktığında özellikle tasarımıyla adından söz ettirmişti. Bu da yeni bir araç almayı düşünenlerin dikkatini çekmeyi başarsa da insanlardaki bu heves zamanla azaldı.

Tesla, pickup satışlarında gerilese de Model Y, Model 3 ve Model S sayesinde hâlâ ABD'de en büyük üretici konumunda. 2025 boyunca yaklaşık 590 bin otomobil satan firma, son çeyrekte pazarın yüzde 59'unu elinde tutmayı başardı. Bu da sektörün yarısından biraz fazlasını kontrol ettiği anlamına geliyor.

