ABD’nin İleri Teknoloji Savunma Projeleri Kurumu Roket Yarışması Başlattı

Artık rekabetin en yoğun olduğu yerlerden bir tanesinin de uzay olacağının kanıtı, ABD’nin İleri Teknoloji Savunma Projeleri Kurumu'nun bir yarışması oldu. DARPA olarak da bilinen bu kuruluş, ABD için ileri savunma roketleri üretiyor ve son derece kritik bir konuma sahip. Bu şirket, Sovyet Rusya'nın Ay’a ilk roketi göndermesinden sonra kurulmuştu.

Uzay yolculuğunda en büyük problemlerden bir tanesi de genellikle roket fırlatmaları nedeniyle oluyor. Her ne kadar uzay teknolojileri gelişse bile, roket fırlatmaları henüz istenilen düzeyde başarı yakalayabilmiş değil. Askeri operasyonları daha etkin hale getirmek isteyen ABD’nin İleri Teknoloji Savunma Projeleri Kurumu, yeni bir yarışma başlattı.

DARPA, toplamda 29 milyon dolar ödül verecek

Bu kuruluş tarafından yapılan yarışmaya sınırlı sayıda kuruluş katılabildi. Bunlardan ilki Virgin Orbit şirketi iken, diğeri de Vektör şirketi oldu. Bu kuruluşlardan ilk etabı geçen şirket 2 milyon dolar ödül alacak ve yarışmanın ikinci etabı da tamamlanırsa sırasıyla; 10 milyon dolar, 9 milyon dolar ve 8 milyon dolar kazanacaklar.

Bu teşviklere bakıldığında; ABD’nin İleri Teknoloji Savunma Projeleri Kurumu için uzay çalışmalarının son derece kritik olduğu görülüyor. Her ne kadar uzay çalışmaları yeterli düzeye ulaşmasa bile, bu tarz teşvikler sayesinde gittikçe yaygınlaşacak. Bu yarışma hakkındaki fikirlerinizi, yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.