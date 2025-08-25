Aşırı Gerçekçi Uçak Oyununun Türkiye Fiyatı Açıklandı [Video]

Simülasyon türünü seven oyuncular tarafından merakla beklenen Aces of Thunder'ın Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi açıklandı. PC ve PlayStation 5 platformlarına gelmeye hazırlanan oyun hem kaliteli grafikleri hem de gerçekçi oynanış sistemiyle öne çıkıyor.

Aces of Thunder'ın Türkiye Fiyatı

En iyi uçak oyunları arasına katılmaya hazırlanan Aces of Thunder'ın deluxe sürümü PlayStation mağazasında 1.299 TL fiyat etiketiye ön siparişe açıldı. Oyunun PC sürümünün fiyatı ise henüz belli değil. PC sürümü Steam üzerinden satın alınabilecek.

Aces of Thunder Çıkış Tarihi

Simülasyon oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Aces of Thunder, 2 Eylül 2025 tarihinde PC ve PlayStation 5 için satışa sunulacak. Oyunun oynanabilmesi için bir VR cihazı gerekecek. Daha sonra yayınlanacak bir güncelleme ile VR gerektirmeyen modun da oyuna ekleneceği söyleniyor.

Aces of Thunder Fragmanı

Aces of Thunder Nasıl Bir Oyun?

Gaijin Entertainment tarafından geliştirilen Aces of Thunder, VR teknolojisini kullanarak İkinci Dünya Savaşı'nda hava savaşlarını en gerçekçi ve sürükleyici şekilde deneyimlememizi sağlayacak bir uçuş simülasyonu oyunudur.

Oyun, en son nesil VR başlıklarının özelliklerinden tam olarak yararlanacak şekilde tasarlandı. İkinci Dünya Savaşı'ndaki uçaklardan 20'den fazlası oyunda yer alacak. Bunlar arasında Amerikan P-51 Mustang ve P-63 Kingcobra, Alman Bf 109 ve Fw 190, Sovyet Il-2 ve Yak-9T, İngiliz Spitfire ve Japon A6M3 Zero gibi uçaklar bulunacak.

War Thunder'ın fizik ve hasar modellerini temel alan Aces of Thunder, İkinci Dünya Savaşı'nın Batı, Doğu ve Pasifik Cephelerini kapsayan 15 farklı harita içerecek. Tek oyunculu modda heyecan verici görevleri tamamlayabileceğiz. Çok oyunculu modda ise diğer oyuncular akarşı mücadele edebileceğiz.