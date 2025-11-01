Adobe'den Efsane Özellik! Video Düzenlemeyi Aşırı Kolaylaştıracak

Adobe, Max 2025'te yeni yapay zeka destekli araçlarını tanıttı. Henüz kullanıcılara sunulmayan bu özellikler sayesinde fotoğraf, video ve ses düzenleme işlemleri inanılmaz kolay bir hâl alacak. Sadece birkaç basit adımda değişiklikleri tüm video için geçerli hâle getirebilecek, aydınlatmayı değiştirebilecek, konuşmaları dilediğiniz gibi özelleştirebileceksiniz.

Adobe Hangi Yapay Zeka Araçlarını Sunacak?

Adobe Max 2025 konferansında özellikle video düzenlemeye yönelik olan araçlar ön plana çıktı. Şirketin geliştirdiği yapay zeka destekli ilk özellik, tek bir karede yaptığınız değişiklikleri otomatik olarak videonun tamamına uygulayacak. Örneğin bir karede yer alan nesne ya da kişiyi kaldırırsanız o nesne veya kişi videonun geri kalan hiçbir kısmında görünmeyecek.

Şirket ayrıca fotoğraflara sonradan eklenen nesneleri daha dinamik hâle getirecek. Örneğin elimizde su birikintisi ile arabanın da bulunduğu bir yol fotoğrafı olduğunu varsayalım. Yeni nesne silme aracını kullanarak aracı kaldırdığımızda arabanın suyun üzerindeki yansıması da otomatik olarak kaldırılacak. Yani araç kaldırılan nesnenin tüm izlerini de beraberinde götürecek.

Yeni yapay zeka özelliği sayesinde fotoğraftaki ışık kaynağını istediğiniz gibi şekillendirme imkânına sahip olacaksınız. Işığın nereden geldiğini belirleyebilecek, normalde olmayan lambaları bütün odayı aydınlatıyormuş gibi gösterebileceksiniz. Hatta gündüz çekilmiş fotoğrafları gece çekilmiş gibi görünen bir hâle getirebileceksiniz.

Video düzenleme sırasında en çok karşılaşılan sorunlardan biri, Adobe'nin yeni ses düzenleme özelliği ile ortadan kalkacak. Bu özellik sayesinde ses kaydında geçen konuşmaların yansıttığı duyguyu ve telaffuz biçimini dilediğiniz gibi değiştirebileceksiniz. Örneğin kayıt çok monoton tonda bir konuşma içeriyorsa bunu çok daha neşeli hâle dönüştürebileceksiniz.

Başka bir ses düzenleme özelliği, arka plan gürültüleri farklı gruplara ayırarak her biri için özel ayarlama yapmanıza olanak tanıyacak. Böylece insan sesleri ile korna ve rüzgâr gibi sesleri ayırt edebilecek, bunlara özel işlemler gerçekleştirebileceksiniz. Bu özelliklerin Adobe Photoshop, Illustrator ve Premiere Pro gibi yazılımlara ne zaman ekleneceğinin şimdilik belirsizliğini koruduğunu da belirtelim.

Bu arada konferansa asıl damgasını vuran şey 2 boyutlu bir görüntüdeki nesneleri 3 boyutlu hâle getirmeyi sağlayan özellik oldu. Bu özellik sayesinde fotoğrafları birçok açıdan dilediğiniz gibi düzeltebileceksiniz. Ayrıca bir fotoğraftaki nesnelerin dokusunu anında değiştirmeniz de mümkün hâle gelecek.