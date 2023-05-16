Triumph Studios’un sevilen stratejik rol yapma serisi, Age of Wonders 4 ile yeniden oyun severlerin karşısında.

Raşit Bütüner - 6 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Sıra tabanlı rol yapma oyunları arasında adından övgüyle söz ettiren Age of Wonders 4, eski oyunlarında öne çıkan özelliklerinin yanına yenilerini ekliyor. Bunların arasında belki de en ilgi çekeni yeni hikâye anlatımı olay sistemi oldu. Zira bu sistem sayesinde imparatorluklarınızı özelleştireme konusunda son derece özgün tercihlerde bulunabilirsiniz.

Age of Wonders 4 İndir

Age of Wonders 4 oynarken tercihleriniz doğrultusunda bir krallığın hükümdarı olacağınızı unutmayın. Dolayısıyla kapsayıcı yaklaşımlarla uzlaşmacı bir lider rolüne bürünürken aynı zamanda kural tanımaz bir tiran da olabilirsiniz.

Oyunu oynarken kitlenizi sosyo-ekonomik özelliklerine göre oluşturarak destenizdeki kart sayısını artırabilirsiniz. İşe yaramaz olarak görülen buçukluk klanından mistik ay elflerine kadar oldukça geniş bir takipçi kitlesi oluşturabilirsiniz. Güçlü büyü kitaplarından öğrendiğiniz bilgilere göre ordunuzu büyüleyebilir ya da halkınızı tahakküm altına alabilirsiniz. Ezici üstünlükler sağlayarak, kârlı ittifaklar kurarak veya peşinden koştuğunuz kadim bilgilerin ışığında adınızı tarihe geçirebilirsiniz.

Age of Wonders 4 Özellikleri

Olay sistemi sayesinde verdiğiniz kararları dünyada eş zamanlı bir şekilde görebilirsiniz

Yükseltmelerin çeşitliliği sayesinde daha özel bir oyun deneyimi

Stratejik kararlarınızı büyülerden yardım alarak daha etkili bir hale getirebilirsiniz

Yeni modlar kurarak daha detaylı ve açık uçlu bir oyun tecrübesi edinebilirsiniz

Age of Wonders 4 Sistem Gereksinimleri

Steam tarafından önerilen Age of Wonders 4 sistem gereksinimleri şu şekilde: