Türkiye'de En Çok Satılan SUV Arabalar: Togg Kaçıncı Sırada?

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) otomobil satışlarına dair bir rapor paylaştı. Bununla beraber 2025 yılının ağustos ayında Türkiye'de en çok satılan SUV arabalar belli oldu. Rapora göre Tesla geçtiğimiz ay büyük bir başarı elde etti.

Listenin ilk sırasında Tesla tarafından piyasaya sürülen Model Y isimli otomobil bulunuyor. Otomobilin geçtiğimiz ay içerisinde 8 bin 730 adet satıldığı açıklandı. Tesla Model Y, en çok satılan otomobiller ve en çok satılan elektrikli arabalar listelerinde de zirvede yer aldı.

İkinci sırada Fiat Egea Cross konumlandı. Bu otomobilin ağustos ayında 2 bin 439 adet satıldığı açıklandı. Fiat Egea Cross'u 2 bin 299 satış adedi ile Dacia Sandero Stepway takip etti. Dördüncü sırada ise 1.829 satış adedine ulaşan Volkswagen T-Roc bulunuyor.

Ağustos ayında en çok satılan SUV otomobiller listesinin beşinci sırasında Toyota C-HR yer aldı. Bu arabanın geçtiğimiz ay 1.584 adet satıldığı açıklandı. Peugeot 3008 modeli ise 1.492 satış adedi ile altıncı sırada bulunuyor.

Yedinci sırada 1.334 satışa dedi ile Hyundai Bayon, sekizinci sırada ise 1.283 satış adedi ile Toyota Corolla Cross yer aldı. En ucuz elektrikli arabalar arasında yer alan Togg T10X 1.249 satış adedi ile dokuzuncu sırada konumlandı.

Ocak-ağustos döneminde en çok SUV satan otomobil markası Volkswagen oldu. Almanya merkezli şirket, ocak-ağustos aylarında 39 bin 546 adet SUV araba sattı. Peugeot, en fazla SUV satan otomobil markaları listesinin ikinci sırasında konumlandı. Fransa merkezli şirketin ocak-ağustos döneminde 36 bin 202 adet SUV araç sattığı açıklandı.

Ağustos Ayında En Çok Satılan SUV Otomobiller