Türkiye'de En Çok Satılan Lüks Otomobiller: Fiyatları Cep Yakıyor!

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), Ağustos 2025 ve Ocak-Ağustos 2025 dönemlerini kapsayan araba satışlarına dair bir rapor yayınladı. Bu raporla birlikte en çok satılan lüks araba modelleri belli oldu. Rapora göre BMW önemli bir başarının altına imza attı.

Türkiye'de en çok satılan SUV arabalar ve en çok satılan elektrikli arabalar açıklanmıştı. Kısa süre önce en çok satılan lüks otomobiller de duyuruldu. Ağustos ayında ve ocak-ağustos döneminde en çok satılan lüks otomobil BMW X1 oldu. Popüler araba, ağustos ayında 486 adet, ocak-ağustos döneminde 8.156 adet satıldı.

BMW X1 geçtiğimiz ay da zirvede konumlanmıştı. İkinci sırada Mini Countryman yer aldı. Bu otomobilin geçtiğimiz ay 497 adet, ocak-ağustos aylarında ise 6.662 adet satıldığı açıklandı. Bu arabayı Jaecoo 7 takip etti. Jaecoo 7 ağustos ayında 817 satış adedine, ocak-ağustos döneminde ise 5.250 satış adedine ulaştı.

Dördüncü sırada yer alan Cupra Formentor modeli ağustos ayında 687 adet, ocak-ağustos döneminde ise 5.162 adet satıldı. Beşinci sırada bulunan BMW 5 Serisi ise ağustos ayında 501 satış adedine, ocak-ağustos döneminde ise 3.757 satış adedine ulaştı.

Altıncı sırada Mercedes-Benz'in 5 Serisi, altıncı yedinci sırada ise C serisi konumlandı. E Serisi geçtiğimiz ay 467 adet, ocak-ağustos döneminde ise 3.439 adet satıldı. C Serisi'nin ağustosta 476 satış adedine, ocak-ağustos aylarında ise 3.264 satış adedine ulaştığı açıklandı.

Ağustos ayında ve ocak-ağustos döneminde en çok lüks araba satan otomobil markası BMW oldu. Almanya merkezli şirket, geçtiğimiz ay 2.298 adet, ocak-ağustos aylarında ise 20.741 adet lüks araba sattı. Bu markayı Mercedes-Benz takip etti.

Mercedes-Benz ağustos ayında 2 bin 833 adet, ocak-ağustos döneminde ise 20.210 adet lüks araç sattı. Üçüncü sırada Audi, dördüncü sırada ise Volvo konumlandı. Listede ayrıca Mini, Cupra, Jaecoo, Jeep, Land Rover, DS ve Alfa Romeo dahil pek çok marka yer alıyor.

Türkiye'de En Çok Satılan Lüks Otomobiller