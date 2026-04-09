8500 mAh Bataryalı Xiaomi 18 Pro Max Geliyor! 100W Hızlı Şarja Sahip

Xiaomi 18 Pro Max'e dair önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Daha önce tanıtım tarihi sızdırılan Xiaomi 18 Pro Max'in bu kez batarya kapasitesi açıklığa kavuştu. Yeni amiral gemisi modeli, Xiaomi 17 Pro Max'ten çok daha yüksek bir batarya kapaistesi ile birlikte gelecek. Telefon ayrıca yüksek şarj hızıyla da dikkatleri üzerinde toplayacak.

Xiaomi 18 Pro Max'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Büyüklüğü: 6,9 inç

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 6

Ana Kamera: 200 MP

İkinci Kamera: 200 MP

Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

Batarya Kapasitesi: 8.500 mAh

Hızlı Şarj: 100W

İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı HyperOS 3

Xiaomi 18 Pro Max'in Bataryası Kaç mAh Olacak?

Xiaomi'nin yeni amiral gemisi, 8.500 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Dev batarya sayesinde çok uzun bir pil ömrü elde edilecek. Böylece telefonu sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak. Cihaz ayrıca 100W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli olan Xiaomi 17 Pro Max'te 7.500 mAh batarya kapasitesi ve 100W hızlı şarj desteği mevcut.

Xiaomi 18 Pro Max'in Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Xiaomi 18 Pro Max, 6,9 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Cihaz, AMOLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunuyor. Yüksek yenileme hızı, akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. AMOLED sayesinde ise ekran çok canlı renklere sahip. Bu da film izlemeyi ve oyun oynamayı çok keyifli hâle getiriyor.

Xiaomi 17 Pro Max'te 6,9 inç ekran boyutu, 1200 x 2608 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, AMOLED ekran ve 3500 nit maksimum parlaklık mevcut. Bu göz önünde bulundurulduğunda ynei telefonda 3500 nit veya üzeri bir parlaklık görebiliriz. Yüksek parlaklık sayesinde güneş ışığı altında bile ekran rahatça görülebiliyor.

Xiaomi 18 Pro Max'in İşlemcisi Nasıl Olacak?

Xiaomi'nin yeni amiral gemisi modelinde Snapdragon 8 Elite Gen 6 bulunacak. Qualcomm tarafından 2 nm üretim süreciyle geliştirilecek bu işlemcide sekiz adet çekirdek bulunacak. 2 nm işlemci, 3 nm veya üzeri işlemcilere kıyasla daha uzun pil ömrü, daha az ısınma ve daha yüksek hız sunuyor.

Xiaomi 17 Pro Max'te kullanılan Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi, Wuthering Waves ve Genshin Impact'i 60 FPS'te, PUBG Mobile ve Mobile Legends: Bang Bang'i ise 120 FPS'te çalıştırabiliyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda en iyi grafikli mobil oyunlar bile yüksek FPS değerleriyle oynanabilecek.

Xiaomi 18 Pro Max'in Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Xiaomi 18 Pro Max'te 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 200 megapiksel çözünürlüğünde ikinci kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunacak. Ön kameraya dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Cihaz ayrıca 8K, 4K, 1080p ve 720p çözünürlüklerinde video kaydı yapabilecek.

Karşılaştırma yapmak gerekirse Xiaomi 17 Pro Max'te 50 megapiksel ana kamear, 50 megapiksel periskop telefoto kamera 50 megapiksel ultra geniş açılı kamerave 50 megapiksel ön kamera mevcut. Buna göre yeni telefonun ön yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera görebiliriz.

Xiaomi 18 Pro Max Ne Zaman Tanıtılacak?

Xiaomi 18 Pro Max'in 2026 yılının eylül ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Güçlü işlemci dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Xiaomi 17 Pro Max, geçtiğimiz yılın eylül ayında tanıtılmıştı.

Xiaomi 18 Pro Max Türkiye'de Satılacak mı?

Xiaomi 18 Pro Max'in Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili resmî açıklama yapılmadı. Xiaomi 17 serisinde yalnızca Xiaomi 17 ve Xiaomi 17 Ultra Türkiye'de satışa sunulmuştu. Bu göz önünde bulundurulduğunda Xiaomi 18 Pro Max'in Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu söylemek mümkün.

Xiaomi 18 Pro Max'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Xiaomi 17 Pro Max için 5 bin 999 yuan (39 bin TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Xiaomi 18 Pro Max'in önceki modelden daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 6 bin 300 yuan (41 bin TL) civarı fiyat ile satışa sunulması bekleniyor. Telefon Türkiye'ye gelirse vergili fiyatı 80 bin TL civarında olabilir. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadığını, bu sebepten dolayı telefonun farklı fiyat ile satılabileceğinin altını çizelim.

Editörün Yorumu

Bence bir telefonda batarya kapasitesi oldukça önemli çünkü şarj işlemiyle sık sık uğraşmayı seven biri değilim. Dolayısıyla Xiaomi 18 Pro Max'in batarya kapasitesi dikkatimi çekti. Bu dev batarya sayesinde telefonun çok uzun bir pil ömrü sunacağını söyleyebilirim. Kullanıcılar böylece powerbank taşımasına gerek kalmayacak. Uzun pil ömrü özellikle seyahatlerde önemli bir avantaj sağlıyor.

Telefonun ayrıca çok kaliteli grafiklere ve yoğun efektlere sahip mobil oyunları bile kasma, donma veya takılma gibi bir problem olmadan çalıştırabileceğini belirteyim. Bu arada yüksek çözünürlüklü kameralar sayesinde çok kaliteli fotoğraflar ve videolar da çekilebilecek. Yani sonuç olarak bu telefon birçok bakımdan oldukça iddialı olacak.