Ai+'tan 120Hz Ekranlı Ucuz Telefon Geliyor! Görüntüleri Ortaya Çıktı

Ai+, uygun fiyatlı yeni bir akıllı telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Pulse 2 olarak isimlendirilen akıllı telefonun görüntüleri ortaya çıktı. Bununla birlikte telefonun tasarımı ve renk seçenekleri açıklığa kavuştu. Android 16 işletim sistemi ile birlikte gelmesi beklenen akıllı telefon çok şık bir görünüme sahip olacak.

Ai+ Pulse 2'nin Tasarımı Nasıl Olacak?

Paylaşılan görsellere göre Ai+ Pulse 2'nin arka yüzeyinde kare şeklinde bir modül konumlanacak. Köşeleri oval hâle getirilmiş bu modül üzerinde iki adet kamera ve bir adet LED flaş bulunacak. Arka yüzeyde Ai+ logosu yer alacak. Telefonun yan tarafında ise güç ve ses butonları bulunacak. Telefon siyah, açık mavi, yeşil, pembe ve mor olmak üzere beş farklı renk seçeneği sunacak.

Ai+ Pulse 2'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: Unisoc T7250

Unisoc T7250 RAM: 4 GB / 6 GB

4 GB / 6 GB Depolama: 64 GB / 128 GB

64 GB / 128 GB Batarya: 6.000 mAh

6.000 mAh Hızlı Şarj: 18W

18W Ekran Teknolojisi: LCD

LCD Ekran Boyutu: 6,74 inç

6,74 inç Ekran Çözünürlüğü: HD+

HD+ Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ön Kamera: 8 MP

8 MP Ana Kamera: 50 MP

50 MP Boyut: 165,72 x 76,7 x 8,5 mm

165,72 x 76,7 x 8,5 mm İşletim Sistemi : Android 16

: Android 16 Su Sıçramalarına ve Toza Dayanıklılık: IP64 sertifikası

Telefonda Unisoc tarafından geliştirilen sekiz çekirdekli T7250 işlemcisinden alacak. 12 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, sosyal medya kullanma ve internette gezinme gibi aktivitelerin yanı sıra Candy Crush Saga, Temple Run ve Crossy Road gibi basit mobil oyunlar için yeterli performans sunuyor.

Pulse 2'nin ekranı 6,74 inç büyüklüğünde olacak. Akıllı telefon, LCD ekran üzerinde HD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. 165,72 x 76,7 x 8,5 mm boyutlarında olan akıllı telefon, 6.000 mAh batarya kapasitesi ve 18W hızlı şarj desteği ile birlikte gelecek. Telefonda ayrıca 4 GB ve 6 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği bulunacak.

Ai+ Pulse 2'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Ai+ Pulse 2'nin 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip sürümünün 6 bin 999 rupi (3 bin 377 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu sebepten dolayı akıllı telefonun farklı fiyat ile piyasaya sürülebileceğinin altını çizelim.

Ai+ Pulse 2 Ne Zaman Tanıtılacak?

İddiaya göre Ai+ Pulse 2, 24 Şubat 2026 tarihinde Hindistan'da tanıtılacak. Ai+ marka akıllı telefonlar Türkiye'de satılmıyor. Bu nedenden dolayı Pulse 2'nin de Türkiye'ye gelmesi beklenmiyor. Çok şık tasarıma sahip olan Ai+ Pulse, geçtiğimiz yılın temmuz ayında tanıtılmıştı.