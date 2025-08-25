%95 İndirim Fırsatı: Alan Wake 21 TL'ye Düştü!

Psikolojik gerilim ve aksiyon-macera oyunları oynamayı seven oyuncular için kaçırılmayacak bir indirim fırsatı sunuldu. Steam'de başlayan kampanya kapsamında Alan Wake Collector's Edition indirime girdi. Böylece oyunu çok ucuza satın almak mümkün oldu.

Alan Wake Collector's Edition'ın Fiyatı Düştü

Steam'de başlayan kampanya ile birlikte Alan Wake Collector's Edition yüzde 95 oranında indirime girdi. 2012 yılının şubat ayında piyasaya sürülen Collector's isimli sürüm 10,49 dolar (430 TL) yerine 52 sent (21 TL) fiyat etiketiyle satılmaya başlandı.

Collector's sürümü oyunun yanı sıra bir DLC de içeriyor. Bu indirilebilir içerikte PDF formatında illüstrasyonlu 130 sayfalık kitap, geliştirici yorumlarının yer aldığı videolar ve Alan Wake'in orijinal müzikleri (320kbps MP3) bulunuyor. Dolayısıyla söz konusu sürüm, oyunun dünyasını ve hikâyesini daha derinlemesine keşfetmemize imkân tanıyor.

Kampanya 1 Eylül 2025 tarihinde sona erecek. Belirtilen tarihe kadar kampanyadan yararlanabilir ve böylece oyunu çok ucuza satın alabilirsiniz. Bunun için Steam mağazasından oyunun sayfasını görüntülemeniz ve "Sepete Ekle" butonuna tıklayıp işlemi onaylamanız yeterlidir.

Alan Wake Nasıl Bir Oyun?

Alan Wake, psikolojik gerilim ve aksiyon-macera türlerinde bir oyundur. Hikâye, Alan'ın zihninin derinliklerine iniyor ve gerçek ile kurgu arasındaki sınırı bulanıklaştırıyor. Oyun karakterin yaşadığı paranoyayı, korkuyu ve belirsizliği çok başarılı bir şekilde yansıtıyor.

Oyunda ilerlemek için bulmacaları çözmemiz ve hikâyeyi takip etmemiz gerekiyor. Aynı zamanda el feneri ve silah gibi araçlarla düşmanlara karşı mücadele edebiliyoruz. Bu mekanikler, oyunu saf bir gerilimden çıkarıp aksiyon dolu bir maceraya dönüştürüyor.

Alan Wake Fragmanı

Alan Wake Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows XP SP2

Windows XP SP2 İşlemci: Çift çekirdekli Intel 2GHz veya AMD 2.8GHz

Çift çekirdekli Intel 2GHz veya AMD 2.8GHz RAM: 2 GB

2 GB Ekran Kartı: DirectX 10 ile uyumlu, 512 MB VRAM'li ekran kartı

DirectX 10 ile uyumlu, 512 MB VRAM'li ekran kartı DirectX: 9.0c

Oyunun yüklenebilmesi için en az 8 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyuluyor. Depolama bölümünde yeterli miktarda boş alan bulunmuyorsa program kaldırma aracı ile kapsamlı temizlik yapabilir ve böylece kullanılabilir alanı kolayca artırabilirsiniz.