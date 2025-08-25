2340 TL'lik Dev İndirim: Ucuz Mass Effect Legendary Edition Fırsatı!

Bilim kurgu temalı rol yapma oyunlarını oynamayı seven oyuncular için kaçırılmayacak bir indirim fırsatı sunuldu. Xbox mağazasında Mass Effect Legendary Edition yüzde 90 oranında indirime girdi. Bununla birlikte Legendary sürümünü çok ucuza satın almak mümkün oldu.

Mass Effect Legendary Edition'ın Fiyatı Düştü

Xbox mağazasında "Oyuna Devam İndirimi" isimli kampanya ile birlikte Mass Effect Legendary Edition yüzde 90 oranında indirime girdi. Legendary sürümünün fiyatı kampanya kapsamında 2.599,99 TL'den 259,99 TL'ye düştü.

Kampanya 1 Eylül 2025 tarihinde sona erecek. Belirtilen tarihe kadar kampanyadan yararlanabilir ve böylece oyunu çok ucuza satın alabilirsiniz. Bunun için Xbox mağazasından oyunun sayfasını görüntülemeniz ve "Satın al" butonuna tıklayıp işlemi onaylamanız yeterlidir.

Steam, Epic Games ve Playstation mağazalarında Mass Effect Legendary Edition için şu anda bir kampanyanın bulunmadığını belirtelim. Legendary sürümü Steam'de 59,99 dolar (2.459 TL) Epic Games mağazasında1.799,99 TL, PlayStation mağazasında ise 2.600 TL fiyat etiketiyle satılıyor.

Mass Effect Legendary Edition Fragmanı

Mass Effect Legendary Edition Nasıl Bir Oyun?

Mass Effect Legendary Edition, en iyi RPG oyunları arasında yer alıyor. Serinin ilk üç oyununu içeren bu sürümde grafik, doku ve aydınlatma kalitesi önemli ölçüde artırıldı. Dövüş mekanikleri ve keşif aracının kontrolü daha akıcı hâle getirildi. Söz konusu sürümde ayrıca serinin tüm tek oyunculu DLC'leri dahil edildi.

Uzayın derinliklerinde geçen Mass Effect serisi seçimlere dayalı bir hikâyeye sahip. Komutan Shepard'ı kontrol ettiğimiz seride yaptığımız seçimler hikâyeyi ve karakterlerin kaderini etkiliyor. Üçüncü şahıs kamera açısıyla oynanan Legendary'nin 86 Metacritic puanına sahip olduğunu belirtelim.