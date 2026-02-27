Türlerinin En İyi Oyunları Ücretsiz Dağıtılıyor! Fırsatı Kaçırmayın
Amazon, Luna hizmeti üzerinden epey eğlenceli olan üç adet oyunu bedava olarak sunmaya başladı. İşte fırsata dair merak edilen bütün ayrıntılar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Amazon Prime kullanıcıları, Luna web sitesine giderek ücretsiz sunulan Rebel Galaxy Outlaw, Tavern Talk ve Total War: Atilla oyunlarına bedava sahip olabilir.
- Total War: Atilla ile Tavern Talk, 1 Nisan 2026 tarihine kadar bedava alınabilirken Rebel Galaxy Outlaw'a ise 26 Mayıs 2026'ya kadar ücretsiz olarak sahip olunabiliyor.
- Oyunların Steam'deki toplam ücreti güncel kurla 2.648 TL'ye denk geliyor. Amazon'un yeni fırsatı ise üç oyuna sahip olmak için bu ücreti ödemenize gerek bırakmıyor.
Amazon, görsel roman, sıra tabanlı strateji ya da uzay simülasyonu türlerini sevenler için harika oyunlar veriyor. Prime Gaming'den sonra ücretsiz oyun dağıtmaya Luna hizmeti üzerinden devam eden şirket, şu anda bir Prime aboneliği olan herkesin söz konusu oyunlara bedava sahip olmasına imkân sağlıyor.
Amazon Hangi Oyunları Ücretsiz Sunuyor?
Amazon, Rebel Galaxy Outlaw, Total War: Atilla ve Tavern Talk oyunlarını ücretsiz olarak sunuyor. Her üç oyunu da almak için "acele etmeye" gerek yok. Öyle ki Total War: Atilla ile Tavern Talk'ı almak için 1 Nisan 2026 tarihine kadar süreniz bulunuyor. Öte yandan Rebel Galaxy Outlaw'a sahip olmak için son tarih 26 Mayıs 2026 olarak açıklandı.
Şirketin size bu oyunları bedava sunarak ne kadar tasarruf ettirdiğini göstermek adına oyunların fiyatı için ayrı bir parantez açmakta fayda var. Steam'de şu an Rebel Galaxy Outlaw 29.99 dolar (1.318 TL), Total War: Atilla 20.99 dolar (922 TL), Tavern Talk 9.29 dolar (408 TL) fiyat etiketiyle satışta. Bunların güncel kurla karşılığı ise 2.648 TL.
Total War: Atilla Nasıl Bir Oyun?
Total War: Atilla, sıra tabanlı strateji oyunları arasında yer alıyor. Türünün pek çok örneğine göre daha gerçekçi bir deneyim sunan bu oyunda her seçiminizin büyük bir önemli bulunuyor. Küçük bir hamlede bile imparatorluğu zafere ya da yıkıma götürebiliyorsunuz. Ayrıca savaş meydanlarında da orduları gerçek zamanlı olarak kontrol edebiliyorsunuz.
Total War: Atilla Fragmanı
Total War: Atilla'nın Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?
- İşletim Sistemi: Windows Vista
- İşlemci: Intel Core 2 Duo (3 GHz)
- RAM: 3 GB
- Ekran Kartı: 512 MB NVIDIA GeForce 8800 GT / AMD Radeon HD 2900 XT / Intel HD 4000
- DirectX: Sürüm 10
- Depolama: 35 GB kullanılabilir alan
Rebel Galaxy Outlaw Nasıl Bir Oyun?
Rebel Galaxy Outlaw, karanlık bir atmosferde geçen oyunlar arasında yer alıyor. Çeşitli uzay araçlarına binip ilerleyebiliyor, berbat mekânlarda zaman geçirebiliyorsunuz. Oyunda paralı asker, korsan ve çeşitli rollerde oynayabiliyorsunuz. En iyi tarafı ise hem hikâyeye bağlı kalma hem de bunu görmezden gelme imkânı sunması.
Rebel Galaxy Outlaw Fragmanı
Rebel Galaxy Outlaw'ın Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?
- İşletim Sistemi: Windows 7, Windows Vista, Windows 8, Windows 10
- İşlemci: Intel Core 2 Duo 2.4 GHz / AMD Athlon X2 2.8 GHz veya üzeri
- RAM: 2 GB
- Ekran Kartı: 1 GB VRAM
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 20 GB kullanılabilir alan
Tavern Talk Nasıl bir Oyun?
Tavern Talk, sizi doğrudan bir yüksek tempolu dünyanın içine sürüklemiyor. Bunun yerine bu dünyadan gelen kişileri merkezine alıyor. Oyunda çeşitli kişilerden duyduğunuz küçük ipuçlarını birleştirip bunları büyük görevlere dönüştürüyorsunuz. Yani bir nevi görev veren NPC rolünü üstleniyorsunuz.
Tavern Talk Fragmanı
Tavern Talk'ın Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: 2.4 GHz ya da daha yüksek hızda işlemci
- RAM: 2 GB
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 2 GB kullanılabilir alan
6.489 TL'lik 6 Oyun Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu! Acele Edin
Xbox'ta altı oyun kısa süreliğine ücretsiz oldu. Bunlar arasında Anno 117: Pax Romana da bulunuyor. İşte bedava oyun oynama fırsatı sunan kampanya!
Peki, siz ücretsiz hâle gelen bu oyunlar ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Listede olmasını istediğiniz başka bir oyun var mıydı? Aşağıda yer alan yorumlar kısmından paylaşmayı unutmayın.