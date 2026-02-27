Türlerinin En İyi Oyunları Ücretsiz Dağıtılıyor! Fırsatı Kaçırmayın

Amazon, görsel roman, sıra tabanlı strateji ya da uzay simülasyonu türlerini sevenler için harika oyunlar veriyor. Prime Gaming'den sonra ücretsiz oyun dağıtmaya Luna hizmeti üzerinden devam eden şirket, şu anda bir Prime aboneliği olan herkesin söz konusu oyunlara bedava sahip olmasına imkân sağlıyor.

Amazon Hangi Oyunları Ücretsiz Sunuyor?

Amazon, Rebel Galaxy Outlaw, Total War: Atilla ve Tavern Talk oyunlarını ücretsiz olarak sunuyor. Her üç oyunu da almak için "acele etmeye" gerek yok. Öyle ki Total War: Atilla ile Tavern Talk'ı almak için 1 Nisan 2026 tarihine kadar süreniz bulunuyor. Öte yandan Rebel Galaxy Outlaw'a sahip olmak için son tarih 26 Mayıs 2026 olarak açıklandı.

Şirketin size bu oyunları bedava sunarak ne kadar tasarruf ettirdiğini göstermek adına oyunların fiyatı için ayrı bir parantez açmakta fayda var. Steam'de şu an Rebel Galaxy Outlaw 29.99 dolar (1.318 TL), Total War: Atilla 20.99 dolar (922 TL), Tavern Talk 9.29 dolar (408 TL) fiyat etiketiyle satışta. Bunların güncel kurla karşılığı ise 2.648 TL.

Total War: Atilla Nasıl Bir Oyun?

Total War: Atilla, sıra tabanlı strateji oyunları arasında yer alıyor. Türünün pek çok örneğine göre daha gerçekçi bir deneyim sunan bu oyunda her seçiminizin büyük bir önemli bulunuyor. Küçük bir hamlede bile imparatorluğu zafere ya da yıkıma götürebiliyorsunuz. Ayrıca savaş meydanlarında da orduları gerçek zamanlı olarak kontrol edebiliyorsunuz.

Total War: Atilla Fragmanı

Total War: Atilla'nın Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows Vista

Windows Vista İşlemci: Intel Core 2 Duo (3 GHz)

Intel Core 2 Duo (3 GHz) RAM: 3 GB

3 GB Ekran Kartı: 512 MB NVIDIA GeForce 8800 GT / AMD Radeon HD 2900 XT / Intel HD 4000

512 MB NVIDIA GeForce 8800 GT / AMD Radeon HD 2900 XT / Intel HD 4000 DirectX: Sürüm 10

Sürüm 10 Depolama: 35 GB kullanılabilir alan

Rebel Galaxy Outlaw Nasıl Bir Oyun?

Rebel Galaxy Outlaw, karanlık bir atmosferde geçen oyunlar arasında yer alıyor. Çeşitli uzay araçlarına binip ilerleyebiliyor, berbat mekânlarda zaman geçirebiliyorsunuz. Oyunda paralı asker, korsan ve çeşitli rollerde oynayabiliyorsunuz. En iyi tarafı ise hem hikâyeye bağlı kalma hem de bunu görmezden gelme imkânı sunması.

Rebel Galaxy Outlaw Fragmanı

Rebel Galaxy Outlaw'ın Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 7, Windows Vista, Windows 8, Windows 10

Windows 7, Windows Vista, Windows 8, Windows 10 İşlemci: Intel Core 2 Duo 2.4 GHz / AMD Athlon X2 2.8 GHz veya üzeri

Intel Core 2 Duo 2.4 GHz / AMD Athlon X2 2.8 GHz veya üzeri RAM: 2 GB

2 GB Ekran Kartı: 1 GB VRAM

1 GB VRAM DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Depolama: 20 GB kullanılabilir alan

Tavern Talk Nasıl bir Oyun?

Tavern Talk, sizi doğrudan bir yüksek tempolu dünyanın içine sürüklemiyor. Bunun yerine bu dünyadan gelen kişileri merkezine alıyor. Oyunda çeşitli kişilerden duyduğunuz küçük ipuçlarını birleştirip bunları büyük görevlere dönüştürüyorsunuz. Yani bir nevi görev veren NPC rolünü üstleniyorsunuz.

Tavern Talk Fragmanı

Tavern Talk'ın Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10

Windows 10 İşlemci: 2.4 GHz ya da daha yüksek hızda işlemci

2.4 GHz ya da daha yüksek hızda işlemci RAM: 2 GB

2 GB DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Depolama: 2 GB kullanılabilir alan

Peki, siz ücretsiz hâle gelen bu oyunlar ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Listede olmasını istediğiniz başka bir oyun var mıydı? Aşağıda yer alan yorumlar kısmından paylaşmayı unutmayın.