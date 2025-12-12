Amazon Bedava Oyunlar Dağıtıyor! Fırsatı Kaçırmayın

Amazon, Luna (eski adıyla Prime Gaming) hizmetiyle her ay düzenli olarak bedava oyunlar sunuyor. Oyuncular böylece abonelik dışında ekstra bir ücret ödemeden pek çok oyuna sahip olabiliyor. Şirket bu bir oyun ve bir oyun paketini ücretsiz olarak dağıtmaya başladı.

Amazon Ücretsiz Oyunlar Dağıtıyor

Amazon tarafından Prime abonelerine bedava sunulan oyunlar arasında Forgotten Realms: The Archives - Collection Two ve Christmas Adventure: Candy Storm yer alıyor. Bu oyunlara Amazon Prime aboneliği aracılığıyla Amazon Luna web sitesinden ulaşabilirsiniz. Amazon Prime aboneliğine sahipseniz Amazon Luna'nın sitesinden oyunların sayfasını görüntüleyin ve "Oyunu alın" butonuna basıp işlemi onaylayın.

Kampanya, Forgotten Realms: The Archives - Collection Two için 14 Ocak 2026, LEGO 2K Drive için 4 Mart 2026 ve Christmas Adventure: Candy Storm için 21 Ocak 2026 sona erecek. Belirtilen tarihlere kadar bu oyunların kodlarını alıp kütüphaneye ekleyebilirsiniz. Kütüphaneye ekleme işleminin ardından oyunları istediğiniz zaman oynayabilirsiniz.

Christmas Adventure: Candy Storm, gizli nesne bulma oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Argali Entertainment ve Wonderland tarafından geliştirilen yapımda temel amaç gizlenmiş belirli nesneleri bulmaya çalışmak. Noel temasına sahip olan yapımda mini oyunlar ve bulmacalar da bulunuyor.

Klasik RPG türündeki Forgotten Realms: The Archives - Collection Two'da Pool of Radiance, Curse of the Azure Bonds, Secret of the Silver Blades, Gateway to the Savage Frontier ve Treasures of the Savage Frontier dahil olmak üzere pek çok oyun mevcut. Tek oyunculu moda sahip olan bu paketin Steam'deki bütün incelemeleri "çok olumlu" durumda.

Christmas Adventure: Candy Storm Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows XP

Windows XP İşlemci: 1.4 GHz

1.4 GHz RAM: 512 MB

512 MB Ekran Kartı: OpenGL 1.1 ile uyumlu, 512MB VRAM'a sahip ekran kartı

OpenGL 1.1 ile uyumlu, 512MB VRAM'a sahip ekran kartı DirectX: Sürüm 9.0

Sürüm 9.0 Depolama: 369 MB kullanılabilir alan

Forgotten Realms: The Archives - Collection Two Minimum Sistem Gereksinimleri