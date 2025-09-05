Amazon 1.978 TL'lik 3 Oyunu Bedava Dağıtıyor! Hemen Alın

Her ay düzenli olarak ücretsiz oyunlar sunan Amazon, oyuncuların abonelik dışında ekstra bir ücret ödemesine gerek bırakmadan uzun süre boyunca keyifli vakit geçirmesine imkân tanıyor. Şirket bu kez sıra tabanlı stratejiden RPG'ye kadar çeşitli türlerde üç farklı oyunu ücretsiz olarak sundu.

Amazon 3 Oyunu Ücretsiz Sunuyor

Amazon tarafından Prime abonelerine bedava sunulan oyunlar arasında Into the Breach, Sid Meier's Civilization IV: The Complete Edition ve Dungeons & Dragons: Ravenloft Series yer alıyor. Bu oyunlara Amazon Prime aboneliği aracılığıyla Prime Gaming web sitesinden ulaşabilirsiniz.

Kampanya Into the Breach ve Dungeons & Dragons: Ravenloft Series için için 8 Ekim 2025, Sid Meier's Civilization IV: The Complete Edition için 3 Aralık 2025 tarihinde sona erecek. Belirtilen tarihe kadar oyunları kütüphanenize ekleyebilir ve istediğiniz zaman oynayabilirsiniz.

Into the Breach Nasıl Bir Oyun?

Into the Breach, en iyi sıra tabanlı strateji oyunları arasında yer alıyor. Subset Games tarafından geliştirilen yapım, 8x8'lik karelerden oluşan bir harita üzerinde oynanıyor. Her hamle büyük sonuçlara yol açmasına neden oluyor. Bu küçük harita, her hamlenin büyük sonuçlara yol açmasına neden olabiliyor.

Harita üzerindeki binaları yeraltından çıkan dev böceklerin saldırılarına karşı korumamız gerekiyor. 2018 yılının şubat ayında satışa sunulan oyunda Türkçe arayüz, seslendirme ve alt yazı desteği bulunuyor. 90 Metacritic puanına sahip yapımın Steam'deki inceleme notlarının "Çok olumlu" durumda olduğunu belirtelim.

Sid Meier's Civilization IV: The Complete Edition Nasıl Bir Oyun?

Sid Meier's Civilization IV, sıra tabanlı 4X strateji türünde bir oyundur. Oyunda haritayı keşfedebiliyor, şehirler kurarak uygarlığımızı genişletebiliyor, rakiplerimizle savaşabiliyor ve diplomasi yapabiliyoruz. Aldığımız her karar, uygarlığın kaderini doğrudan etkiliyor. Bu da oyunu daha keyifli hâle getiriyor.

Complete isimli sürüm oyunun yanı sıra Warlords, Beyond the Sword ve Colonization isimli genişletme paketini içeriyor. Firaxis Games tarafından geliştirilen oyun 2005 yılının ekim ayında piyasaya sürüldü. tek oyunculu moda sahip oyunun steam'deki inceleme notları "çok olumlu" durumda.

Dungeons & Dragons: Ravenloft Series Nasıl Bir Oyun?

Dungeons & Dragons: Ravenloft Series, RPG türünde bir oyundur. Oyunda hikâye odaklı görevleri tamamlamaya çalışıyoruz. Bu görevler sadece savaşamktan ibaret değil. Bazen bulmacalar da çözmemiz gerekebiliyor. DreamForge Intertainment tarafından geliştirilen yapımda yalnızca tek oyunculu mod mevcut.