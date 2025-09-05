Xbox'ta 4.127 TL'lik 4 Oyun Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu

Microsoft tarafından başlatılan kampanya kapsamında Xbox mağazasında RPG'den dövüşe kadar çeşitli türlerde dört oyun kısa süreliğine ücretsiz hâle geldi. Bu oyunlar sayesinde hafta sonu boyunca keyifli vakit geçirebilirsiniz.

Xbox'ta Hangi Oyunlar Ücretsiz Oldu?

Xbox mağazasında başlayan "Free Play Days" kampanyası kapsamında EA SPORTS Madden NFL 26, TopSpin 2K25, Beyond Galaxyland ve Naruto to Boruto: Shinobi Striker bedava oldu. Kampanya 7 Eylül'e sona erecek. Belirtilen tarihe kadar oyunları ücretsiz oynayabilirsiniz.

Naruto to Boruto: Shinobi Striker Nasıl bir Oyun?

Naruto to Boruto: Shinobi Striker, en iyi anime oyunlaır arasında yer alıyor. Oyunda dört kişiden oluşan takımımız ile diğer takımlara karşı mücadele ediyoruz. Oyunda dört farklı sınıf bulunuyor. Her sınıf, takım içerisindeki stratejiyi belirleyen kendine özgü yeteneklere ve dövüş tarzına sahip.

Yayıncılığını Bandai Namco Entertainment'in üstlendiği yapımda hızlı dövüş mekanikleri mevcut. Bu, oyunu daha keyifli hâle getiriyor. Oyunda ayrıca farklı stratejiler gerektiren çeştili modlar da yer alıyor. 2018 yapımı oyunun Steam'deki inceleme notları "Çok olumlu" durumda.

TopSpin 2K25 Nasıl bir Oyun?

Hangar 13 tarafından geliştirilen TopSpin 2K25, tenis oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Gerçekçi oynanışa sahip olan yapım vuruş zamanlaması, topuın hızı, açısı ve kuvveti gibi detaylara önem veriyor. Topa doğru zamanda vurmak, başarılı vuruşlar yapmak için çok önemli.

Oyunda kariyer modu bulunuyor. Bu modda bir tenisçi oluşturup antrenman yapabiliyor, turnuvalara katılabiliyor ve dünyaca ünlü tenisçilerle rekabet edebiliyoruz. 2024 yılında piyasaya sürülen oyunda kariyer modunun yanı sıra çevrim içi mod da mevcut.

Beyond Galaxyland Nasıl bir Oyun?

En iyi RPG oyunları arasında yer alan Beyond Galaxyland, Dünya'yı kurtarmak için tehlikeli bir maceraya adım atan Doug'un hikâyesini konu alıyor. Piksel grafiklere sahip olan oyunda sıra tabanlı dövüş sistemi mevcut. Bu nedenle zamanlama ve strateji, savaşların sonucunu etkiliyor.

Oyunda gördüğümüz yaratıkları toplayıp savaşlarda bize yardımcı olmaları için kullanabiliyoruz. Bu sistem, Pokemon'a benziyor. Beyond Galaxyland'de ayrıca boss savaşları da bulunuyor. 2024 yılının eylül ayında piyasaya sürülen oyunda yalnızca tek oyunculu mod mevcut.

EA SPORTS Madden NFL 26 Nasıl bir Oyun?

EA SPORTS Madden NFL 26, Amerikan futbolu oyunudur. Kaliteli grafiklere sahip olan yapım, gerçek NFL maç vilerini analiz eden yaapy zeka destekli bir sistem kullanıyor. Böylece topa vurma, paslaşma ve defans daha gerçekçi ve dinamik hâle geliyor.

Ultimate Team modunda hayalimizdeki takımı oluşturmak için mevcut NFL yıldızları ve efsanevi oyuncu kartlarını toplayabiliyoruz. Takımımızla çevrim içi olarak diğer oyunculara karşı mücadele edebiliyoruz. Oyun ayrıca Her NFL takımına özgü stadyum grafikleri, marşlar ve diğer görsel detaylarla daha başarılı bir atmosfer sunuyor.