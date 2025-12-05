Steam'de İki Oyun Kısa Süreliğine Ücretsiz! Hemen Oynayın

Steam'de olumlu derecelendirmelere sahip iki oyun oynaması ücretsiz hâle geldi. Bu oyunlar her ne kadar birbirinden farklı türlere sahip olsa da sürükleyicilik bakımından ikisi de oyunculara benzer deneyimler sunuyor. Hafta sonunuzu eğer eğlenerek geçirmek istiyorsanız bu oyunları oynamayı düşünebilirsiniz.

Steam'de Hangi Oyunlar Ücretsiz Oldu?

Warhammer 40,000: Darktide ve Songs of Syx, Steam'de sınırlı süreliğine ücretsiz hâle geldi. İlk oyun normalde 24.99 dolar (bin 62 TL), ikinci oyun ise 12.49 dolar (531 TL) fiyat etiketine satılıyor. Bu da oyunları 1593 TL ödemeden her iki oyunu da deneyebileceğiniz anlamına geliyor.

İki oyunun da sadece 8 Aralık saat 10.00'a kadar ücretsiz olduğunu belirtelim. Belirtilen tarihten sonra eğer ücretsiz erişim sona erecek ve oyunu oynamak istemeniz hâlinde ücret ödemeniz gerekecek. Bu nedenle eğer korku ve şehir kurma oyunlarını seviyorsanız bu iki oyunu da fırsat sona ermeden önce mutlaka deneyin.

Warhammer 40,000: Darktide Fragmanı

Warhammer 40,000: Darktide Nasıl Bir Oyun?

Warhammer 40,000: Darktide, en iyi korku oyunları arasında yer alıyor. Dört kişilik takımlar hâlinde düşmanlara karşı büyük bir mücadele veriyoruz. Bize verilen görevleri yerine getirdiğimiz bu oyun özellikle silah bakımından oldukça geniş bir yelpaze sunuyor. Oynanış tarzınıza göre Veteran, Zealot, Psyker ve Ogryn sınıflarından birini seçip oynuyorsunuz.

Warhammer 40,000: Darktide Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 (64 bit) / Windows 11 (64 bit)

Windows 10 (64 bit) / Windows 11 (64 bit) İşlemci: Intel i5-6600 (3.30 GHz) / AMD Ryzen 2400G (3.6 GHz)

Intel i5-6600 (3.30 GHz) / AMD Ryzen 2400G (3.6 GHz) RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 970 / AMD Radeon RX 570

NVIDIA GeForce GTX 970 / AMD Radeon RX 570 DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Kullanılabilir Depolama Alanı: 72 GB

Songs of Syx Fragmanı

Songs of Syx Nasıl Bir Oyun?

En iyi indie (bağımsız) oyunlar arasında yer almayı hak eden Songs of Syx, birçok farklı oyun türünden parçalar alarak geliştirilen harika bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Oyuna küçük ve önemsiz bir alanla başlıyorsunuz. Daha sonra inşaat, kaynak toplama, üretim zincirlerini kurma gibi süreçlerden geçerek büyük bir şehir inşa etmeye çalışıyorsunuz.

Songs of Syx Minimum Sistem Gereksinimleri