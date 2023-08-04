Gas Station Simulator oynayın ve terk edilmiş bir benzin istasyonunu tekrar işleyebilir hale getirin.

Kemal Tavus - 13 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

DRAGO entertainment tarafından geliştirilen ve yayınlanan Gas Station Simulator oldukça ilginç bir yapım. Piyasada pek çok farklı tarzda simülasyon oyunu görüyoruz ancak Gas Station Simulator oldukça sıra dışı bir oyun. Hiç bir benzin istasyonu işletmeyi hayal ettiniz mi? Gas Station Simulator ile artık bu dileğinizi gerçekleştirebileceksiniz.

Çölün ortasında, terk edilmiş bir benzin istasyonu satın alıyoruz ve ortalığı tamir ederek, yeni eşyalar satın alarak ve istasyonu işleyebilir bir hale getirmeye çalışıyoruz.

Oldukça eğlenceli bir yapım olan Gas Station Simulator’un başından kalkmak istemeyeceksiniz. Öğrenmesi oldukça basit olan Gas Station Simulator’ü Türkçe altyazı ile oynamanız da mümkün. Böylece oyunu çok daha rahat bir şekilde oynayabiliyorsunuz.

Gas Station Simulator İndir

Hemen Gas Station Simulator indirin ve bu benzersiz benzin istasyonu işletme simülasyonunu deneyimleyin. Sıfırdan başlayın ve bu işletmeyi bir benzin istasyonunun olabileceği en iyi seviyeye getirmek için uğraşın.

Gas Station Simulator Sistem Gereksinimleri

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi : Windows 7 (64-bit) ya da 10 (64-bit)

: Windows 7 (64-bit) ya da 10 (64-bit) İşlemci : Intel Core i3 3.0 GHz

: Intel Core i3 3.0 GHz Bellek : 4 GB RAM

: 4 GB RAM Ekran Kartı : NVidia GeForce GTX 660 2GB VRAM

: NVidia GeForce GTX 660 2GB VRAM DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Depolama: 10 GB kullanılabilir alan