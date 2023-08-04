Gas Station Simulator
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 10000.00 MB
- Üretici DRAGO entertainment
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Gas Station Simulator oynayın ve terk edilmiş bir benzin istasyonunu tekrar işleyebilir hale getirin.
DRAGO entertainment tarafından geliştirilen ve yayınlanan Gas Station Simulator oldukça ilginç bir yapım. Piyasada pek çok farklı tarzda simülasyon oyunu görüyoruz ancak Gas Station Simulator oldukça sıra dışı bir oyun. Hiç bir benzin istasyonu işletmeyi hayal ettiniz mi? Gas Station Simulator ile artık bu dileğinizi gerçekleştirebileceksiniz.
Çölün ortasında, terk edilmiş bir benzin istasyonu satın alıyoruz ve ortalığı tamir ederek, yeni eşyalar satın alarak ve istasyonu işleyebilir bir hale getirmeye çalışıyoruz.
Oldukça eğlenceli bir yapım olan Gas Station Simulator’un başından kalkmak istemeyeceksiniz. Öğrenmesi oldukça basit olan Gas Station Simulator’ü Türkçe altyazı ile oynamanız da mümkün. Böylece oyunu çok daha rahat bir şekilde oynayabiliyorsunuz.
Gas Station Simulator İndir
Hemen Gas Station Simulator indirin ve bu benzersiz benzin istasyonu işletme simülasyonunu deneyimleyin. Sıfırdan başlayın ve bu işletmeyi bir benzin istasyonunun olabileceği en iyi seviyeye getirmek için uğraşın.
PC'de Oynayabileceğiniz En İyi Simülasyon Oyunları
Simülasyon oyunları, oldukça niş bir kitle tarafından tüketiliyor. Diğer video oyunlarından ayrılan bu yapımlar aşırı detaylı olmalarıyla ve spesifik bir konudaki aşırı kapsayıcılıklarıyla biliniyorlar.
Gas Station Simulator Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 7 (64-bit) ya da 10 (64-bit)
- İşlemci: Intel Core i3 3.0 GHz
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: NVidia GeForce GTX 660 2GB VRAM
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 10 GB kullanılabilir alan
Türkçe dil desteği
Gerçekçi oyun yapısı
Öğrenmesi keyifli
Görsel olarak yeterli
Oyun içerisinde ilginç şeyler yaşanabiliyor
Belli bir noktadan sonra oyun tekrara binebiliyor