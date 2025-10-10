Steam'de 5.413 TL'lik 5 Oyun Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu

Valve, oyunculara çeşitli kampanyalar ve fırsatlar sunmaya devam ediyor. En popüler dijital oyun mağazalarından biri olan Steam'de başlatılan kampanya kapsamında beş oyun kısa süreliğine ücretsiz hâle geldi. Aksiyondan ve simülasyon türüne kadar çeşitli türlerdeki bu oyunlar sayesinde hafta sonu boyunca keyifli zaman geçirebilirsiniz.

Steam'de Hangi Oyunlar Ücretsiz Oldu?

En popüler dijital oyun mağazalarından biri olan Steam'de PowerWash Simulator, Kingdom Two Crowns, Call of Duty: Black Ops 6, Grounded 2 ve CarX Drift Racing Online bedava oldu. Black Ops 6'yı 16 Ekim saat 20.00'ye kadar, diğer oyunları ise 13 Ekim saat 20.00'ye kadar herhangi bir ücret ödemeden oynayabilirsiniz.

Söz konusu oyunları ücretsiz oynamak için öncelikle Steam üzerinden oyunun sayfasını ziyaret edin ve ardından "Oyunu Oyna" butonuna tıklayın. Bu adımı uyguladıktan sonra oyunları indirip yükleyebilir ve oynamaya başlayabilirsiniz. Eğer kampanya sona erdikten sonra oyunları oynamaya devam etmek isterseniz satın almanız gerekiyor.

PowerWash Simulator Nasıl Bir Oyun?

FuturLab tarafınddan geliştirilen PowerWash Simulator, en iyi simülasyon oyunları arasında yer alıyor. Oyundaki amaç basınçlı yıkama makinesini kullanarak kirli nesneleri, araçları ve mekânları temizlemek. Çok basit bir oynanışa sahip olan yapımda farklı kir türleri için farklı yıkama başlıkları mevcut.

Kingdom Two Crowns Nasıl Bir Oyun?

Piksel grafiklere sahip Kingdom Two Crowns, strateji ve kule savunma oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Oyundaki amaç krallığı korumak. Bunun için duvarlar, kuleler ve dahasını inşa etmemiz gerekiyor. Gündüz ve gece sistemine sahip olan yapımda ayrıca keşif yapabiliyor, altın toplayabiliyor ve yeni topraklar keşfedebiliyoruz.

Call of Duty: Black Ops 6 Nasıl Bir Oyun?

Birinci şahıs kamera açısıyla oynanan Call of Duty: Black Ops 6, bir aksiyon oyunudur. Soğuk Savaş sonrası dönemde geçen yapımda gizlilik temalı operasyonlardan aksiyon dolu operasyonlara kadar çeşitli görevler bulunuyor. Hikâye modunda Troy Marshall'ın yanı sıra Frank Woods da yer alıyor.

Grounded 2 Nasıl Bir Oyun?

Aksiyon, macera ve hayatta kalma türlerindeki Grounded 2'de hayatta kalabilmek için çevremizdeki devasa ot, dal ve su gibi kaynakları toplamamız gerekiyor. Gelişmiş üretim sistemine sahip yapımda topladığımız malzemelerle sığınaklar, savunma yapıları ve hatta üsler inşa edebiliyoruz. Oyunda tek oyunculu modun yanı sıra co-op desteği de mevcut.

CarX Drift Racing Online Nasıl Bir Oyun?

CarX Drift Racing Online, en iyi yarış oyunları arasında yer alıyor. Bu oyunda amaç yarışı birinci bitirmek değil, drift yaparak en yüksek puana ulaşmak. Ne kadar uzun süre drift yaparsak o kadar yüksek puana ulaşabiliyoruz. Oyunda ayrıca kombo sistemi de mevcut. Bu sistem nedeniyle kesintisiz drift yapmak son derece önemli.

Oyunda modifikasyon bulunuyor. Böylece yarış stillerine göre arabayı özelleştirebiliyoruz. CarX Technologies tarafından geliştirilen oyunun Steam'deki en son inceleme notları "Çok Olumlu" durumda. Başarılı oynanış sistemine ve kaliteli grafiklere sahip olan yapım 2017 yılının mayıs ayında piyasaya sürüldü.