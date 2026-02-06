3.073 TL'lik İki FPS Oyunu Bedava Dağıtılıyor! Hızlı Olun

Amazon, ücretsiz oyun dağıtmaya artık Prime Gaming yerine Luna hizmeti üzerinden devam ediyor. Uzun bir zamandan beri abonelerine bedava oyun dağıtan şirket, şimdi de toplam değeri 3000 TL'nin üzerinde olan iki oyunu hiçbir şekilde harcama yapmanıza gereken kalmadan almanızı mümkün hâle getirdi.

Amazon, Hangi Oyunları Ücretsiz Veriyor?

Amazon tarafından Prime abonelerine bedava sunulan yeni oyunlar arasında Tiny Tina's Wonderlands ve Dread Templar bulunuyor Şu anda bir Prime aboneliği olan tüm oyuncular, söz konusu oyunlara Amazon Luna'nın web sitesi üzerinden erişim sağlama imkânına sahip. Web sitesine gittikten sonra oyunu talep etme seçeneğine basarak sayfasına gidebilir ve "Oyunu al" seçeneğine basabilirsiniz.

Fırsat, Dread Templar için 11 Mart 2026, Tiny Tina's Wonderlands için 6 Mayıs 2026 tarihinde sona erecek. belirtilen tarihlere kadar oyunların kodunu alıp kütüphanenize eklerseniz tamamen size ait olacaklar. Bu, şimdi istemeseniz bile ileride istediğiniz zaman indirip yükledikten sonra oyunlara doğrudan erişebileceğiniz anlamına geliyor.

Dread Templar Nasıl Bir Oyun?

FPS oyunları arasında yer alan Dread Templar, bullet time türünü sevenlerin çok ilgi duyacağı bir oyun olarak öne çıkıyor. Oyun, 2023 yılında piyasaya sürülse de doksanlardaki klasik birinci şahıs nişancı oyunu deneyimi sunuyor. Oyunda karşınıza çok çeşitli yaratıklar çıkıyor. Sahip olduğunuz silahları kullanarak onları alt etmeye çalışıyorsunuz.

Tiny Tina's Wonderlands Nasıl Bir Oyun?

Tiny Tina's Wonderlands, harikalarla dolu bir dünyayı kaotik bir yer hâline getiren karakterleri merkezine alıyor. Oyunda düşmanlarınızı alt etmeye çalışıyor, yağmalama yapıyor ve Dragon Lord'u durdurmaya çalışıyorsunuz. Karakterinizi istediğiniz gibi özelleştirmenizin mümkün olduğu oyunda seviye atlayıp silah yelpazesini genişletebiliyorsunuz.

Dread Templar Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 (64-bit)

2.5 GHz hızında bir işlemci RAM: 4 GB

Sürüm 10 Depolama: 2 GB kullanılabilir alan

Tiny Tina's Wonderlands Minimum Sistem Gereksinimleri