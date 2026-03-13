4.063 TL'lik 5 Oyun Kısa Süreliğine Ücretsiz! Diablo 4 ve Dahası

Yalnızca Xbox oyuncuları için bir kampanya başladı. Bu kampanya kapsamında aksiyon RPG'den şehir kurmaya kadar çeşitli türlerde beş oyun kısa süreliğine ücretsiz oldu. Bunlar arasında Diablo 4 ve Tropico 6 gibi popüler yapımlar da bulunuyor. Kampanya sona erdikten sonra oyunları oynamaya devam etmek isterseniz satın almanız gerekecek.

Xbox'ta Kısa Süreliğine Hangi Oyunlar Ücretsiz Oldu?

Xbox mağazasındaki "Free Play Days" yani "Ücretsiz Oynama Günleri" kampanyası , Diablo 4 için 18 Mart 2026, diğer oyunlar için 15 Mart tarihinde sona erecek. Diablo 4'ü tüm Xbox oyuncuları oynayabilir. Listede yer alan Killing Floor 3, Bassmaster Fishing, Worms W.M.D ve Tropico 6'ya erişebilmek için Game Pass Ultimate, Premium veya Essential üyeliğinin olması gerekiyor.

Xbox'ta Kısa Süreliğine Ücretsiz Olan Oyunlar Nasıl Oynanır?

Xbox'ı açın.

Game Pass sekmesine girin.

"Ücretsiz Oynama Günleri" kategorisini açın.

Oynamak istediğiniz oyunu seçin.

"Yükle Ücretsiz Deneme" butonuna basın.

İsterseniz Xbox mağazasından direkt oyunun sayfasını ziyaret edip "Yükle Bunu Oynayabilirsiniz" butonuna basarak indirebilirsiniz.

Diablo 4 Nasıl Bir Oyun?

Diablo 4, aksiyon RPG oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Hack and slash oynanış yapısına sahip olan yapımda farklı bölgelerde serbestçe gezebiliyor, zindanlara girip ganimet toplayabiliyor ve hatta birbirinden zorlu boss'lar ile mücadele edebiliyoruz. Oyunda çeşitli sınıflar bulunuyor ve her sınıfın kendine özgü yetenek ağacı mevcut.

Killing Floor 3 Nasıl Bir Oyun?

Zombi oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Killing Floor 3'te dalga dalga gelen zombilere karşı mücadele ediyoruz. Bu da aksiyon dolu bir oyun deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Tek oyunculu modun yanı sıra çevrim içi eşli yani co-op mod da mevcut. Bu sayede oyunu arkadaşlarımızla birlikte oynayabiliyoruz.

Bassmaster Fishing Nasıl Bir Oyun?

Bassmaster Fishing, en iyi balık tutma oyunları arasında yer alıyor. Balıkların davranışları, hava koşulları ve suyun yapısı gerçekçi şekilde tasarlandı. Bu endenle oyunda balık tutmak yalnızca oltayı atıp beklemekden ibaret değil. Doğru yemi seçmek, balığın hareketlerini gözlemlemek ve uygun zamanı beklemek de önemli.

Worms W.M.D Nasıl Bir Oyun?

Worms W.M.D, sıra tabanlı strateji oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Team17 tarafından geliştirilen oyunda tek oyunculu ve çevrim içi modları bulunuyor. Dolayısıyla oyunda arkadaşlarımız ile mücadele edebilmemiz mümkün. Klasik silahların yanı sıra tank ve helikopter gibi araçlar da yer alıyor. Bu araçlar, savaşlara farklı bir startejik boyut kazandırıyor.

Tropico 6 Nasıl Bir Oyun?

Tropico 6, en iyi şehir kurma oyunları arasında bulunuyor. Oyunda bir ada ülkesini yönetmeye çalışıyoruz. Ekonomiyi geliştirmek için üretim zincirleri kurup ticaret anlaşmaları yapabiliyoruz. Ham maddeleri işleyerek daha değerli ürünler elde edebiliyor, bu ürünleri ihraç ederek gelir sağlayabiliyoruz. Ticaret anlaşmalarında ise diplomasi devreye giriyor. Bu anlaşmalar sadece para kazandırmakla kalmıyora ynı zamanda siyasi ilişkilerimizi de şekillendiriyor.

Editörün Yorumu

Yalnızca Xbox'ta geçerli olan ücretsiz Oynama Günleri kampanyası, bazı oyunları belirli süre boyunca ücretsiz olarak oynamamızı sağlıyor. Örneğin ben uzun zamandır Tropico 6 ve Killing Floor 3'ü oynamak istiyordum. Kampanya sayesinde bu oyunları Xbox Series S konsoluma ücretsiz olarak indirip deneyebileceğim.