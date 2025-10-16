814 TL Değerindeki İki Oyun Ücretsiz Oldu! Sakın Kaçırmayın

Epic Games, uzun bir süredir her hafta ücretsiz oyun dağıtıyor. Bu hafta ise oyuncuların çok severek oynayacağı iki oyunu ücretsiz hâle getirdi. Bir oyun harika görselliği ile öne çıkarken diğeri ise korku ve hayatta kalma türünü sevenlerin ekran başından ayrılamayacağı deneyim sunuyor.

Epic Games, İki Oyunu Bedava Veriyor

Epic Games, Amnesia: The Bunker ile Samorost 3'ü ücretsiz olarak dağıtmaya başladı. Her iki oyunu da şu andan itibaren Epic Games mağazasından hiçbir ücret ödemeden indirip oynamaya başlayabilirsiniz. Bu oyunlara ücretsiz olarak sahip olmak isteyenlerin sınırlı süresi olduğunu da belirtelim. Oyunları 23 Ekim saat 18.00'e kadar almazsanız bu fırsatı kaçırmış olacaksınız.

Amnesia: The Bunker normalde Steam'de 12.49 dolar (522,76 TL) fiyat etiketi ile satılıyor. Samorost 3 içinse 6.99 dolar (292,56 TL) fiyat etiketi belirlenmiş durumda. Bu da her iki oyunu da alanların toplamda 815,32 TL tasarruf edeceği anlamına geliyor. Elle çizilmiş oyunları seviyorsanız Samorost 3'ü, korku ve hayatta kalma türüne sahip oyunları oynamaktan keyif alıyorsanız Amnesia: The Bunker'ı tekrar ücretli olmadan önce almayı unutmayın.

Amnesia: The Bunker Nasıl Bir Oyun?

Frictional Games tarafından geliştirilen korku oyunu Amnesia: The Bunker, sadece bir merminizle tek başınıza hayatta kalmaya çalıştığınız bir oyun. I. Dünya Savaşı'nda geçen oyunda hafızasını kaybetmiş bir Fransız askeri olan Henri Clement'i yönetiyorsunuz. Karakterin gözlerini açtığı yer ise pek güvenli değil.

Oyun oldukça karanlık bir atmosfere sahip. Peşinizdeki yaratıkların ayak sesleri dâhil birçok ses efekti, oyunun gerilim seviyesini bir hayli arttırıyor. Kısıtlı kaynaklara sahip olmanızdan dolayı çok dikkatli bir şekilde hareket etmeye çalışıyorsunuz. Dolayısıyla üzerinizde daha çok baskı kuruluyor. Bütün bunları göz önünde bulundurarak eski tip korku oyunlarına çok benzediği söylenebilir.

Amnesia: The Bunker Fragmanı

Amnesia: The Bunker Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 / 8 / 10 (64 bit)

Windows 7 / 8 / 10 (64 bit) İşlemci: Core i3 / AMD FX 2.4Ghz

Core i3 / AMD FX 2.4Ghz RAM: 4 GB

4 GB Ekran Kartı: Nvidia GTX 460 / AMD Radeon HD 5750 / Intel HD 630

Nvidia GTX 460 / AMD Radeon HD 5750 / Intel HD 630 Kullanılabilir Depolama Alanı: 35 GB

Samorost 3 Nasıl Bir Oyun?

Samorost 3, Amanita Design tarafından geliştirilen bir macera ve bulmaca oyunu. Oyunculardan çok olumlu yorumlar alan bu oyunun öne çıkan yanı ise görselliği. Oynamaya başlayanların çoğu, benzersiz sanatsal tarzı sayesinde saatlerini ekran karşısında geçirmiş bir şekilde buluyor. Tabii ki oyunun sevilme sebepleri bununla sınırlı değil.

Bulmacalar çok başarılı şekilde yerleştirilmiş durumda. Bunları çözmek için dikkatli bir oyuncu olmak gerekiyor. Bazı ipuçları görsel detaylarda saklanırken bazılarını bulmak içinse iyi bir dinleyici olmaya ihtiyacınız var. Bu arada sesten bahsetmişken oyunun müziklerinin de oldukça rahatlatıcı olduğunu belirtmiş olalım. Biraz huzura ihtiyacınız varsa Samorost 3'ü deneyimlemenin tam vakti olabilir.

Samorost 3 Fragmanı

Samorost 3 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 / 8 / 10

Windows 7 / 8 / 10 İşlemci: 2.3 GHz hızına sahip çift çekirdekli işlemci

2.3 GHz hızına sahip çift çekirdekli işlemci RAM: 1 GB

1 GB Ekran Kartı: Intel HD 4000

Intel HD 4000 Kullanılabilir Depolama Alanı: 1 GB

Peki, siz bu hafta dağıtılan iki oyun ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Epic Games'in 16 Ekim ile 23 Ekim tarihleri arasında ücretsiz yaptığı bu oyunlardan hangisini kesinlikle oynayacaksınız? Düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.