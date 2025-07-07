HyperOS 3’ün Test Edildiği Xiaomi Modelleri Belli Oldu! İşte Liste
HyperOS 3 güncellemesi Xiaomi, Redmi ve Poco’nun 16’dan fazla modelinde kararlı test aşamasına geçti. Yakında birçok cihaza dağıtım başlayacak.
⚡ Önemli Bilgiler
- HyperOS 3, Xiaomi, Redmi ve Poco’nun 16’dan fazla modelinde kararlı dahili test aşamasında.
- Güncelleme Android 15 tabanlı olsa da yeni arayüz ve özellikleri beraberinde getiriyor.
- Testlerin tamamlanmasıyla kararlı dağıtımın çok yakında başlaması bekleniyor.
Xiaomi, cihazlarını en güncel yazılımlarla buluşturma çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Son dönemlerde Android 16 tabanlı HyperOS 3 güncellemesini birçok modele dağıtan şirket, diğer yandan Android 15 tabanlı HyperOS 3 sürümü için daha geniş bir cihaz grubuna da odaklanmış durumda.
Çok yakında pek çok Xiaomi, Redmi ve Poco modelinin bu yeni güncellemeyi almaya başlaması bekleniyor. Peki şu anda Android 15 tabanlı HyperOS 3 için dahili test sürecinde yer alan modeller hangileri? İşte liste…
Android 15 Tabanlı HyperOS 3 ile Test Edilen Xiaomi Modelleri
Gelen bilgilere göre Xiaomi 12T Pro, MIX Fold 2, Xiaomi 12S Ultra, Xiaomi 13 / 13 Lite, Redmi Note 13 5G, Poco F5 Pro / F5 ve Redmi Note 12T Pro’nun da aralarında bulunduğu en az 16 model, HyperOS 3’ün kararlı dahili test sürümlerini çalıştırıyor. Bu da söz konusu modeller için kararlı güncellemenin çok yakında yayımlanabileceği anlamına geliyor.
Söz konusu modeller şu şekilde:
- Xiaomi 12T Pro
- Xiaomi 12S Ultra
- Xiaomi Pad 6 Max
- Xiaomi Pad 6 Pro
- Xiaomi MIX Fold 2
- Xiaomi 13 Lite
- Xiaomi Civi 3
- Xiaomi 12 Pro
- Xiaomi 12S Pro
- Xiaomi 12S
- Redmi K60 Pro
- Redmi Note 13 5G
- Redmi Note 12T Pro
- Poco F5
- Poco F5 Pro
HyperOS Güncellemesi Nasıl Yapılır?
- Adım 1: Ayarlar uygulamasına giriş yapın.
- Adım 2: Cihaz Hakkında seçeneğine dokunun.
- Adım 3: HyperOS Sürümü seçeneğine basın.
- Adım 4: Güncellemeyi aldıysanız yeni sürüm görünecektir. İndirdikten sonra kurulumu başlatabilirsiniz.
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Android 15 tabanlı HyperOS 3 güncellemesinin test edildiği modeller listesinde kullandığınız cihaz var mı? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.