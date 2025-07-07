HyperOS 3’ün Test Edildiği Xiaomi Modelleri Belli Oldu! İşte Liste

Xiaomi, cihazlarını en güncel yazılımlarla buluşturma çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Son dönemlerde Android 16 tabanlı HyperOS 3 güncellemesini birçok modele dağıtan şirket, diğer yandan Android 15 tabanlı HyperOS 3 sürümü için daha geniş bir cihaz grubuna da odaklanmış durumda.

Çok yakında pek çok Xiaomi, Redmi ve Poco modelinin bu yeni güncellemeyi almaya başlaması bekleniyor. Peki şu anda Android 15 tabanlı HyperOS 3 için dahili test sürecinde yer alan modeller hangileri? İşte liste…

Android 15 Tabanlı HyperOS 3 ile Test Edilen Xiaomi Modelleri

Gelen bilgilere göre Xiaomi 12T Pro, MIX Fold 2, Xiaomi 12S Ultra, Xiaomi 13 / 13 Lite, Redmi Note 13 5G, Poco F5 Pro / F5 ve Redmi Note 12T Pro’nun da aralarında bulunduğu en az 16 model, HyperOS 3’ün kararlı dahili test sürümlerini çalıştırıyor. Bu da söz konusu modeller için kararlı güncellemenin çok yakında yayımlanabileceği anlamına geliyor.

Söz konusu modeller şu şekilde:

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi Pad 6 Max

Xiaomi Pad 6 Pro

Xiaomi MIX Fold 2

Xiaomi 13 Lite

Xiaomi Civi 3

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12S

Redmi K60 Pro

Redmi Note 13 5G

Redmi Note 12T Pro

Poco F5

Poco F5 Pro

HyperOS Güncellemesi Nasıl Yapılır?

Adım 1: Ayarlar uygulamasına giriş yapın.

Ayarlar uygulamasına giriş yapın. Adım 2: Cihaz Hakkında seçeneğine dokunun.

Cihaz Hakkında seçeneğine dokunun. Adım 3: HyperOS Sürümü seçeneğine basın.

HyperOS Sürümü seçeneğine basın. Adım 4: Güncellemeyi aldıysanız yeni sürüm görünecektir. İndirdikten sonra kurulumu başlatabilirsiniz.

