Nothing Sahipleri Buraya: Birçok Yenilik Getiren Güncelleme Yayında!

Nothing, uzun bir süredir merakla beklenen Android 16 tabanlı Nothing OS 4.0 güncellemesini sonunda kararlı sürüm olarak dağıtmaya başladı. Beta sürecinin bitmesiyle sunulan bu güncelleme, önemli yenilikleri beraberinde getiriyor. Peki hangi modeller güncelleme aldı ve yenilikler neler?

Nothing OS 4 Güncellemesi Dağıtılmaya Başlandı

Android 16 tabanlı Nothing OS 4, ilk olarak Phone 3 modeline sunulmuştu. Son gelen bilgilere göre güncelleme artık Phone 3a, Phone 2a ve Phone 2 kullanıcılarına da dağıtılmaya başlandı. Phone 3a Lite modelinin ise yeni sürümü Ocak 2026’da alması bekleniyor.

3,26 GB boyutundaki güncelleme; koyu mod için yapılan arayüz iyileştirmeleri, yenilenmiş uygulama ikonları ve kameraya eklenen yeni ayarlarla birlikte geliyor. Ayrıca uygulamaların açılış hızını artıran bir optimizasyon aracı da eklenmiş durumda. Bu araç Ayarlar uygulamasından aktif hale getirilebiliyor.

Pop-up ekran özelliği ise artık aynı anda iki kayan pencereyi destekliyor. Bu da çoklu görev deneyimini daha kullanışlı hale getiriyor.

Nothing OS 4 Güncellemesi Nasıl İndirilir?

Öncelikle Ayarlar uygulamasına giriş yapın. Telefon hakkında > Yazılım bilgisi > Nothing OS yolunu takip edin. Yeni güncellemeyi indirebilir ve sonrasında kurulumu başlatabilirsiniz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.