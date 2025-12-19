Yeni ChatGPT Özelliği Sızdı! Artık Daha Kolay

OpenAI, son dönemlerde ChatGPT’ye peş peşe önemli yenilikler ekledi. Spotify, Photoshop ve Apple Music gibi popüler uygulamaların sohbet botuna entegre edilmesiyle dikkat çeken şirket, aynı zamanda görsel üretimin süresini de artırdı.

Şimdi ise Android kullanıcıları için yeni bir özellik yolda. Ortaya çıkan bilgilere göre OpenAI, ChatGPT’de belirli sohbetlere çok daha hızlı erişim imkânı sunacak bir yenilik üzerinde çalışıyor. İşte ayrıntılar...

ChatGPT Sohbetleri Ana Ekrana Eklenebilecek

ChatGPT’nin test aşamasındaki 1.2025.350 numaralı sürümünde sohbet içindeki menüye “Ana ekrana ekle” seçeneğinin eklendiği görüldü. Bu seçeneğe dokunulduğunda ise ilgili sohbet telefonun ana ekranında tıpkı bir uygulama simgesi gibi yerleştiriliyor. Böylece kullanıcılar tek dokunuşla doğrudan istedikleri sohbete ulaşabiliyor.

İlk bakışta küçük bir özellik gibi dursa da bu yenilik kullanıcı deneyimi açısından oldukça önemli. Öyle ki özellikle sık kullanılan sohbetleri, sohbet listesi içinde arama ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Kısayola basıldığında ChatGPT açılıyor ve ilgili sohbet otomatik olarak ekrana geliyor.

Kullanıcılara Ne Zaman Sunulacak?

Yeni özelliğin şu anda test aşamasında olduğu biliniyor. Android’e yönelik geliştirildiği için iOS tarafında şu an kullanılabilir durumda değil. Android kullanıcılarına ne zaman sunulacağına dair ise henüz net bir tarih paylaşılmış değil. Ancak gelen bilgiler özelliğin önümüzdeki aylarda kademeli olarak kullanıma açılabileceğine işaret ediyor.

