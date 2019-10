Android için Epic Games Uygulaması Yayınlandı!

En popüler battle royale oyunlarından birisi olan Fortnite, şu an pek çok platformda oynanabilir durumda. Oyunun yapımcısı Epic Games, Android için resmi indirme uygulaması yayınladı.

Fortnite resmi internet sitesinden indirebileceğiniz Epic Games uygulaması ile birlikte, Fortnite'ı kolay bir şekilde Android cihazlara yüklemeniz mümkün oluyor. Yeni uygulama eskisi gibi işlev gördüğü için en temel değişimin tasarım tarafında olduğunu söyleyebiliriz.

The Fortnite Installer on Android is now the Epic Games app!



Use it to download Fortnite on Android and check out all that's new in #FortniteChapter2 pic.twitter.com/LvqejecaNq