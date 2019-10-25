Android için Epic Games Uygulaması Yayınlandı!

En popüler battle royale oyunlarından birisi olan Fortnite, şu an pek çok platformda oynanabilir durumda. Oyunun yapımcısı Epic Games, Android için resmi indirme uygulaması yayınladı.

Epic Games Android için İndirilebilir Durumda!

Fortnite resmi internet sitesinden indirebileceğiniz Epic Games uygulaması ile birlikte, Fortnite'ı kolay bir şekilde Android cihazlara yüklemeniz mümkün oluyor. Yeni uygulama eskisi gibi işlev gördüğü için en temel değişimin tasarım tarafında olduğunu söyleyebiliriz.

The Fortnite Installer on Android is now the Epic Games app!



Use it to download Fortnite on Android and check out all that's new in #FortniteChapter2 pic.twitter.com/LvqejecaNq — Fortnite (@FortniteGame) October 24, 2019

Uygulamayı indirdikten sonra karşınıza Fortnite indir yazılı bir seçenek çıkıyor. Daha sonraki adımlarda 'Sezon 2' ile ilgili afişler ve belirgin bir indir butonu ile karşılaşıyorsunuz. Oyunun indirilmesi için ortalama 5,39 GB alana ihtiyaç duyduğunuzu, bu noktada rakiplerine göre oldukça ciddi bir dosya boyutuna sahip olduğunu söyleyebiliriz.

Güvenlik Tehlikesi Olabilir

Epic Games tarafından atılan bu adım, şirketin Android pazarı içerisinde kendi oyun mağazasını kurmak istediğine yönelik planların işareti olabilir. Bunu nasıl yapabileceği tam olarak bilinmese de Play Store tarafından sunulan göreceli güvenlikten ayrılmak büyük bir risktir.

Epic, Fortnite'ı bu şekilde dağıtmaya karar verdikten hemen sonra korsanların, Fortnite Installer uygulamasını kullanarak istedikleri herhangi bir şeyi yüklemelerine izin veren ciddi bir güvenlik açığı keşfedildi.