831 TL'lik Simülasyon Oyunu Kısa Süreliğine Bedava Oynanabiliyor
831 TL değerinde yaşam simülasyonu oyunu olan Animal Shelter, kısa süreliğine ücretsiz olarak oynanabilmeye başlandı. İşte merak edilen detaylar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Animal Shelter, Steam'de kısa süreliğine ücretsiz oynanabiliyor.
- Oyun normalde Steam'de 19.99 dolar (831 TL) fiyat etiketiyle satılıyor.
- Bu simülasyon oyununu 9 Mart 2026 saat 20.00'ye kadar hiçbir ücret ödemeden deneyebilirsiniz.
Oynanış açısından The Sims ile büyük benzerlik taşıyan ancak insanlar yerine hayvanlara odaklanan bir simülasyon oyunu sınırlı bir süreliğine bedava dağıtılıyor. Game Incubator tarafından geliştirilen ve yayınlanan bu oyunu almak için oldukça az bir zamanınız bulunuyor. Dolayısıyla oyuna sahip olmak için de biraz hızlı hareket etmek gerekiyor.
Animal Shelter Ücretsiz Sunuluyor
Animal Shelter, Steam'de kısa süreliğine geçerli kampanya sayesinde ücretsiz olarak oynanabilmeye başlandı. Normalde 19.99 dolar fiyat etiketiyle satılıyor. Bu da güncel kurla 831 TL'ye denk geliyor ancak fırsat devam ederken oyunu oynamayı tercih ederseniz bu ücreti ödemek zorunda değilsiniz.
Türkçe dil desteğine de sahip olan bu oyunu bedava oynamak için son tarih 9 Mart 2026 saat 20.00 olarak belirlendi. Yani bugün başlayıp Pazartesi geç saatlere kadar oynayabilir, oyunun tam olarak neler sunduğu hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Oyunculara tanınan sürenin oyunu keşfetmek için fazlasıyla yeterli olduğu söylenebilir.
Animal Shelter Fragmanı
Animal Shelter Nasıl Bir Oyun?
Simülasyon oyunları arasında yer alan Animal Shelter, evcil hayvanlarla ilgilendiğimiz bir oyun. Onlarla ilgilenmeniz, tedavi etmeniz ve barınmaları için bir yer inşa etmeniz gerekiyor. Ayrıca gelecekteki evlerini bulmalarına da yardımcı oluyorsunuz. Elbette ki bunun için öncelikle evcil hayvanın onu sahiplenecek kişi ile uyumlu olduğunu öğrenmeye ihtiyacınız olacak.
Animal Shelter'ın Sistem Gereksinimleri Neler?
|Özellik
|Minimum
|Önerilen
|İşletim Sistemi
|Windows 7 / 8 / 10 (64-bit)
|Windows 7 / 8 / 10 (64-bit)
|İşlemci
|Intel Core i3 3.0 GHz
|Intel Core i5 3.4 GHz
|RAM
|8 GB
|12 GB
|NVIDIA
|GeForce GTX 780
|GeForce GTX 970
|DirectX
|Sürüm 11
|Sürüm 11
|Depolama
|6 GB
|12 GB
Animal Shelter'ı Kimler Oynamalı?
Animal Shelter, yaşam simülasyonu sevenlerin bir şans vermek isteyeceği oyunlar arasında yer alıyor. Gerçek hayattan çeşitli rolleri üstlendiğiniz oyunlara saatlerinizi vermekten memnuniyet duyuyorsanız muhtemelen Animal Shelter'ın da ilginizi çekmesi muhtemel. Ayrıca evcil hayvanlara bakmayı sevenlerin de keyif alacağı bir oyun olduğunu söylemek mümkün.
Animal Shelter'ı Kimler Sevmez?
Animal Shelter, gerçek hayatı merkezine alan, bir role sahip olduğunuz ve rutin görevleri yerine getirmeniz gereken oyunları oynamaktan hoşlanmıyorsanız muhtemelen beğenmeyeceğiniz bir yapım olacaktır. Bu durumda oyunun hedef kitlesi siz olmayabilirsiniz. O yüzden sizi daha iyi yansıtan oyunlara yönelebilirsiniz.
Editörün Yorumu
The Sims 4 tarzı oyunları oynamaktan keyif alana birisi olarak Animal Shelter'ı da oldukça sevdiğimi söyleyebilirim. Oyunu denemek için biraz sürem oldu ve birkaç saatlik deneyimim sonucunda şunu rahatlıkla söyleyebilirim: Bu oyun, yaşam simülatörlerinin arasında kesinlikle ilk 10'da yer almayı hak ediyor.