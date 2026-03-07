831 TL'lik Simülasyon Oyunu Kısa Süreliğine Bedava Oynanabiliyor

Oynanış açısından The Sims ile büyük benzerlik taşıyan ancak insanlar yerine hayvanlara odaklanan bir simülasyon oyunu sınırlı bir süreliğine bedava dağıtılıyor. Game Incubator tarafından geliştirilen ve yayınlanan bu oyunu almak için oldukça az bir zamanınız bulunuyor. Dolayısıyla oyuna sahip olmak için de biraz hızlı hareket etmek gerekiyor.

Animal Shelter Ücretsiz Sunuluyor

Animal Shelter, Steam'de kısa süreliğine geçerli kampanya sayesinde ücretsiz olarak oynanabilmeye başlandı. Normalde 19.99 dolar fiyat etiketiyle satılıyor. Bu da güncel kurla 831 TL'ye denk geliyor ancak fırsat devam ederken oyunu oynamayı tercih ederseniz bu ücreti ödemek zorunda değilsiniz.

Türkçe dil desteğine de sahip olan bu oyunu bedava oynamak için son tarih 9 Mart 2026 saat 20.00 olarak belirlendi. Yani bugün başlayıp Pazartesi geç saatlere kadar oynayabilir, oyunun tam olarak neler sunduğu hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Oyunculara tanınan sürenin oyunu keşfetmek için fazlasıyla yeterli olduğu söylenebilir.

Animal Shelter Fragmanı

Animal Shelter Nasıl Bir Oyun?

Simülasyon oyunları arasında yer alan Animal Shelter, evcil hayvanlarla ilgilendiğimiz bir oyun. Onlarla ilgilenmeniz, tedavi etmeniz ve barınmaları için bir yer inşa etmeniz gerekiyor. Ayrıca gelecekteki evlerini bulmalarına da yardımcı oluyorsunuz. Elbette ki bunun için öncelikle evcil hayvanın onu sahiplenecek kişi ile uyumlu olduğunu öğrenmeye ihtiyacınız olacak.

Animal Shelter'ın Sistem Gereksinimleri Neler?

Özellik Minimum Önerilen İşletim Sistemi Windows 7 / 8 / 10 (64-bit) Windows 7 / 8 / 10 (64-bit) İşlemci Intel Core i3 3.0 GHz Intel Core i5 3.4 GHz RAM 8 GB 12 GB NVIDIA GeForce GTX 780 GeForce GTX 970 DirectX Sürüm 11 Sürüm 11 Depolama 6 GB 12 GB

Animal Shelter'ı Kimler Oynamalı?

Animal Shelter, yaşam simülasyonu sevenlerin bir şans vermek isteyeceği oyunlar arasında yer alıyor. Gerçek hayattan çeşitli rolleri üstlendiğiniz oyunlara saatlerinizi vermekten memnuniyet duyuyorsanız muhtemelen Animal Shelter'ın da ilginizi çekmesi muhtemel. Ayrıca evcil hayvanlara bakmayı sevenlerin de keyif alacağı bir oyun olduğunu söylemek mümkün.

Animal Shelter'ı Kimler Sevmez?

Animal Shelter, gerçek hayatı merkezine alan, bir role sahip olduğunuz ve rutin görevleri yerine getirmeniz gereken oyunları oynamaktan hoşlanmıyorsanız muhtemelen beğenmeyeceğiniz bir yapım olacaktır. Bu durumda oyunun hedef kitlesi siz olmayabilirsiniz. O yüzden sizi daha iyi yansıtan oyunlara yönelebilirsiniz.

Editörün Yorumu

The Sims 4 tarzı oyunları oynamaktan keyif alana birisi olarak Animal Shelter'ı da oldukça sevdiğimi söyleyebilirim. Oyunu denemek için biraz sürem oldu ve birkaç saatlik deneyimim sonucunda şunu rahatlıkla söyleyebilirim: Bu oyun, yaşam simülatörlerinin arasında kesinlikle ilk 10'da yer almayı hak ediyor.