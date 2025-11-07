Antalyaspor - Beşiktaş Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nereden İzlenir?

Antalyaspor ve Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında karşı karşıya gelecek. Peki futbol tutkunlarının merakla beklediği Antalyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak? İşte tüm bu soruların cevabı ve Antalyaspor - Beşiktaş maçını ücretsiz canlı izleme yöntemi!

Antalyaspor - Beşiktaş Maçı Nasıl Ücretsiz Canlı İzlenir?

Antalyaspor - Beşiktaş maçı 8 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Trendyol Süper Lig'in 12. hafta maçları kapsamındaki mücadele, TOD TV ve beIN SPORTS kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Üstelik Antalyaspor - Beşiktaş maçını ve diğer Süper Lig maçlarını ücretsiz canlı izlemek mümkün.

Antalyaspor - Beşiktaş maçını ücretsiz canlı izlemek için TOD TV uygulamasını kullanabilirsiniz. Web tarayıcısının varsayılan arama motorunu Yandex yapmanız gerekiyor. Varsayılan arama motorunu Yandex yaptıktan sonra yeni sekme açıp arama satırına Yandex yazın. Bu adımı uyguladığınızda bir pencere açılacak. Açılan pencere üzerinden "Bonus Kazan" butonuna tıklayın.

Bir sonraki adımda telefon numaranızı girmeniz gerekiyor. Bu işlemi bilgisayar, Android ve iOS cihazlar üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Telefon numarasını kaydettiğiniz günü takip eden 14 içinde üç farklı günde üç arama motoru sorgusu yapmanız gerekiyor. Daha detaylı bilgi için 3 aylık TOD üyeliğini ücretsiz alma sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Antalyaspor - Beşiktaş Maçının Hakemi

Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda oynanacak Antalyaspor ve Beşiktaş maçının hakemi Cihan Aydın olacak. Birinci yardımcı hakem görevini Candaş Elbil, ikinci yardımcı hakem görevini ise Murat Temel üstlenecek. Dördüncü hakemliği Gürcan Hasova yapacak.

Antalyaspor - Beşiktaş Maçı Bilet Fiyatları

Antalyaspor - Beşiktaş maçı nereden canlı ücretsiz izlenir sorusuna cevap verdiğimize göre, şimdi de bilet fiyatlarına göz atalım. İşte Antalyaspor - Beşiktaş maçı bilet fiyatları:

BATI ALT D: 3.000 TL

3.000 TL BATI ALT C-E: 2.500 TL

2.500 TL BATI ALT A-B-F-G: 2.000 TL

2.000 TL BATI ÜST C-D: 2.000 TL

2.000 TL BATI ÜST A-B-E-F: 1.750 TL

1.750 TL DOĞU ALT C-D-E: 1.750 TL

1.750 TL DOĞU ALT A-B-F-G: 1.300 TL

1.300 TL DOĞU ÜST C-D-E: 1.300 TL

1.300 TL DOĞU ÜST A-B-F-G: 1.100 TL

1.100 TL GÜNEY KALE ARKASI ALT: 1.000 TL

1.000 TL GÜNEY KALE ARKASI ÜST: 1.000 TL

1.000 TL KUZEY KALE ARKASI ALT: 1.000 TL

1.000 TL KUZEY KALE ARKASI ÜST: 1.000 TL

1.000 TL MİSAFİR TRİBÜN: 1.300 TL

Antalyaspor - Beşiktaş Muhtemel İlk 11

Antalyaspor - Beşiktaş maçı nereden ücretsiz izlenir ve saat kaçta gibi soruları yanıtladık, gelin merak edilen bir diğer soruyu yani muhtemel ilk 11'leri cevaplayalım. Maalesef, Antalyaspor - Beşiktaş maçının kadrosu henüz resmî olarak açıklanmadı fakat muhtemel ilk 11'ler şu şekilde:

Beşiktaş Muhtemel İlk 11 Kadrosu

Ersin Destanoğlu

Gabriel Paulista

Gökhan Sazdağı

Rıdvan Yılmaz

Tiago Djalo

Wilfred Ndidi

Milot Rashica

Salih Uçan

Mustafa Hekimoğlu

Cengiz Ünder

El Bilal Toure

Antalyaspor Muhtemel İlk 11 Kadrosu

Abdullah Yiğiter

Bünyamin Balcı

G. Dzhikiya

J. Ceesay

L. Giannetti

Samet Karakoç

R. Safuri

Abdülkadir Ömür

S. van de Streek

D. Saric

Y. Boli

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Antalyaspor - Beşiktaş maçının sonucu ne olur? Ayrıca Antalyaspor - Beşiktaş maçını ücretsiz canlı izlemenizi sağlayacak formülümüzü nasıl buldunuz? Konuyla ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.