Fenerbahçe - Kayserispor Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nereden İzlenir?

Fenerbahçe ve Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında karşı karşıya gelecek. Peki futbol tutkunlarının merakla beklediği Fenerbahçe - Kayserispor maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak? İşte tüm bu soruların cevabı ve Fenerbahçe - Kayserispor maçını ücretsiz canlı izleme yöntemi!

Fenerbahçe - Kayserispor Maçı Nasıl Ücretsiz Canlı İzlenir?

Fenerbahçe - Kayserispor maçı 9 Kasım Pazar günü saat 20.00'de başlayacak. Trendyol Süper Lig'in 12. hafta maçları kapsamındaki mücadele, TOD TV ve beIN SPORTS kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Üstelik Fenerbahçe - Kayserispor maçını ve diğer Süper Lig maçlarını ücretsiz canlı izlemek mümkün.

Fenerbahçe - Kayserispor maçını ücretsiz canlı izlemek için TOD TV uygulamasını kullanabilirsiniz. Web tarayıcısının varsayılan arama motorunu Yandex yapmanız gerekiyor. Varsayılan arama motorunu Yandex yaptıktan sonra yeni sekme açıp arama satırına Yandex yazın. Bu adımı uyguladığınızda bir pencere açılacak. Açılan pencere üzerinden "Bonus Kazan" butonuna tıklayın.

Bir sonraki adımda telefon numaranızı girmeniz gerekiyor. Bu işlemi bilgisayar, Android ve iOS cihazlar üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Telefon numarasını kaydettiğiniz günü takip eden 14 içinde üç farklı günde üç arama motoru sorgusu yapmanız gerekiyor. Daha detaylı bilgi için 3 aylık TOD üyeliğini ücretsiz alma sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Fenerbahçe - Kayserispor Maçının Hakemi

Fenerbahçe - Kayserispor maçının hakemi Ozan Ergün olacak. Birinci yardımcı hakem görevini Deniz Caner Özaral, ikinci yardımcı hakem görevini Hüseyin Aylak üstlenecek. Dördüncü hakemliği Oğuzhan Aksu yapacak.

Fenerbahçe - Kayserispor Maçı Bilet Fiyatları

Fenerbahçe - Kayserispor maçı nereden canlı ücretsiz izlenir sorusuna cevap verdiğimize göre, şimdi de bilet fiyatlarına göz atalım. İşte Fenerbahçe - Kayserispor maçı bilet fiyatları:

Fenerium Alt E: 18.750 TL

18.750 TL Maraton Alt E: 18.750 TL

18.750 TL Fenerium Alt / Maraton Alt D-F: 6.200 TL

6.200 TL Fenerium Alt / Maraton Alt C-G: 5.450 TL

5.450 TL Fenerium Alt / Maraton Alt B-H: 4.550 TL

4.550 TL Fenerium Alt / Maraton Alt A-I: 3.950 TL

3.950 TL Fenerium Üst / Maraton Üst E: 2.850 TL

2.850 TL Fenerium Üst / Maraton Üst D-F: 2.650 TL

2.650 TL Fenerium Üst / Maraton Üst C-G: 2.350 TL

2.350 TL Fenerium Üst / Maraton Üst B-H: 2.000 TL

2.000 TL Fenerium Üst / Maraton Üst A-I: 1.800 TL

1.800 TL Kuzey / Spor Toto: 950 TL

950 TL Misafir: 1.235 TL

Fenerbahçe - Kayserispor Muhtemel İlk 11

Fenerbahçe - Kayserispor maçı nereden ücretsiz izlenir ve saat kaçta gibi soruları yanıtladık, gelin merak edilen bir diğer soruyu yani muhtemel ilk 11'leri cevaplayalım. Maalesef, Fenerbahçe - Kayserispor maçının kadrosu henüz resmî olarak açıklanmadı fakat muhtemel ilk 11'ler şu şekilde:

Fenerbahçe Muhtemel İlk 11 Kadrosu

Ederson

Edson Alvarez

Levent Mercan

Archie Brown

Çağlar Söyüncü

Milan Skriniar

İsmail Yüksek

Marco Asensio

Kerem Aktürkoğlu

Youssef En Nesyri

Dorgeles Nene

Kayserispor Muhtemel İlk 11 Kadrosu

Onurcan Piri

S. Denswil

M. Hosseini

Abdulsamet Burak

J. Mendes

L. Carole

Y. Bennasser

A. Opoku

Furkan Soyalp

G. Onugkha

C. Mane

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Fenerbahçe - Kayserispor maçının sonucu ne olur?