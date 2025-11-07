Kocaelispor - Galatasaray Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nereden İzlenir?

Kocaelispor ve Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında karşı karşıya gelecek. Peki futbol tutkunlarının merakla beklediği Kocaelispor - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak? İşte tüm bu soruların cevabı ve Kocaelispor - Galatasaray maçını ücretsiz canlı izleme yöntemi!

Kocaelispor - Galatasaray Maçı Nasıl Ücretsiz Canlı İzlenir?

Kocaelispor - Galatasaray maçı 9 Kasım Pazar günü saat 17.00'de başlayacak. Trendyol Süper Lig'in 12. hafta maçları kapsamındaki mücadele, TOD TV ve beIN SPORTS kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Üstelik Kocaelispor - Galatasaray maçını ve diğer Süper Lig maçlarını ücretsiz canlı izlemek mümkün.

Kocaelispor - Galatasaray maçını ücretsiz canlı izlemek için TOD TV uygulamasını kullanabilirsiniz. Web tarayıcısının varsayılan arama motorunu Yandex yapmanız gerekiyor. Varsayılan arama motorunu Yandex yaptıktan sonra yeni sekme açıp arama satırına Yandex yazın. Bu adımı uyguladığınızda bir pencere açılacak. Açılan pencere üzerinden "Bonus Kazan" butonuna tıklayın.

Bir sonraki adımda telefon numaranızı girmeniz gerekiyor. Bu işlemi bilgisayar, Android ve iOS cihazlar üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Telefon numarasını kaydettiğiniz günü takip eden 14 içinde üç farklı günde üç arama motoru sorgusu yapmanız gerekiyor. Daha detaylı bilgi için 3 aylık TOD üyeliğini ücretsiz alma sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Kocaelispor - Galatasaray Maçının Hakemi

Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak Kocaelispor - Galatasaray maçının hakemi Çağdaş Altay olacak. Birinci yardımcı hakem görevini Serkan Çimen, ikinci yardımcı hakem görevini ise Bilal Gölen üstlenecek. Dördüncü hakemliği Yiğit Arslan yapacak.

Kocaelispor - Galatasaray Maçı Bilet Fiyatları

Kocaelispor - Galatasaray maçı nereden canlı ücretsiz izlenir sorusuna cevap verdiğimize göre, şimdi de bilet fiyatlarına göz atalım. İşte Kocaelispor - Galatasaray maçı bilet fiyatları:

LOCA İÇİ BİLET: 20.000 TL

20.000 TL PREMİUM: 4.000 TL

4.000 TL NUMARALI VIP ALT TRİBÜN: 3.500 TL

3.500 TL NUMARALI VIP ÜST TRİBÜN: 2.500 TL

2.500 TL DOĞU MARATON ALT: 2.000 TL

2.000 TL DOĞU MARATON ÜST: 1.500 TL

1.500 TL HYUNDAİ GÜNEY KALE ARKASI ALT: 1.000 TL

1.000 TL HYUNDAİ GÜNEY KALE ARKASI ÜST: 900 TL

900 TL KUZEY KALE ARKASI ALT: 1.000 TL

1.000 TL KUZEY KALE ARKASI ÜST: 900 TL

Kocaelispor - Galatasaray Muhtemel İlk 11

Kocaelispor - Galatasaray maçı nereden ücretsiz izlenir ve saat kaçta gibi soruları yanıtladık, gelin merak edilen bir diğer soruyu yani muhtemel ilk 11'leri cevaplayalım. Maalesef, Kocaelispor - Galatasaray maçının kadrosu henüz resmî olarak açıklanmadı fakat muhtemel ilk 11'ler şu şekilde:

Galatasaray Muhtemel İlk 11 Kadrosu

Uğurcan Çakır

R. Sallai

M. Lemina

Eren Elmalı

L. Torreira

Abdülkerim Bardakcı

G. Sara

L. Sane

Kaan Ayhan

V. Osimhen

Barış Alper Yılmaz

Kocaelispor Muhtemel İlk 11 Kadrosu

A. Jovanovic

A. Dijksteel

Tarkan Serbest

H. Smolcic

Ahmet Sagat

D. Agyei

H. Keita

K. Linetty

Show

Can Keleş

J. Nonge