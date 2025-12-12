Fenerbahçe - Konyaspor Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta, Nereden İzlenir?

Fenerbahçe ve Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında karşı karşıya gelecek. Peki futbol tutkunlarının merakla beklediği Fenerbahçe - Konyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak? İşte tüm bu soruların cevabı ve Fenerbahçe - Konyaspor maçını ücretsiz canlı izleme yöntemi!

Fenerbahçe - Konyaspor Maçı Nasıl Ücretsiz Canlı İzlenir?

Fenerbahçe - Konyaspor maçı 15 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Trendyol Süper Lig'in 16. hafta maçları kapsamındaki mücadele, TOD TV ve beIN SPORTS kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Üstelik Fenerbahçe - Konyaspor maçını ve diğer Süper Lig maçlarını ücretsiz canlı izlemek mümkün.

Fenerbahçe - Konyaspor maçını ücretsiz canlı izlemek için TOD TV uygulamasını kullanabilirsiniz. Web tarayıcısının varsayılan arama motorunu Yandex yapmanız gerekiyor. Varsayılan arama motorunu Yandex yaptıktan sonra yeni sekme açıp arama satırına Yandex yazın. Bu adımı uyguladığınızda bir pencere açılacak. Açılan pencere üzerinden "Bonus Kazan" butonuna tıklayın.

Bir sonraki adımda telefon numaranızı girmeniz gerekiyor. Bu işlemi bilgisayar, Android ve iOS cihazlar üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Telefon numarasını kaydettiğiniz günü takip eden 14 içinde üç farklı günde üç arama motoru sorgusu yapmanız gerekiyor. Daha detaylı bilgi için 3 aylık TOD üyeliğini ücretsiz alma sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Fenerbahçe - Konyaspor Maçının Hakemi

Merakla beklenen Fenerbahçe - Konyaspor maçının Ozan Ergün olacak. Birinci yardımcı hakem görevini Ceyhun Sesigüzel, ikinci yardımcı hakem görevini ise Anıl Usta üstlenecek. Dördüncü hakemliği Ayberk Demirbaş yapacak.

Fenerbahçe - Konyaspor Maçı Bilet Fiyatları

Fenerbahçe - Konyaspor maçı nereden canlı ücretsiz izlenir sorusuna cevap verdiğimize göre, şimdi de bilet fiyatlarına göz atalım. İşte Fenerbahçe - Konyaspor maçı bilet fiyatları:

Fenerium Alt E: 30.000 TL

Maraton Alt E: 30.000 TL

Fenerium Alt / Maraton Alt D-F: 11.200 TL

Fenerium Alt / Maraton Alt C-G: 9.900 TL

Fenerium Alt / Maraton Alt B-H: 8.200 TL

Fenerium Alt / Maraton Alt A-I: 7.100 TL

Fenerium Üst / Maraton Üst E: 4.750 TL

Fenerium Üst / Maraton Üst D-F: 4.400 TL

Fenerium Üst / Maraton Üst C-G: 3.900 TL

Fenerium Üst / Maraton Üst B-H: 3.300 TL

Fenerium Üst / Maraton Üst A-I: 2.950 TL

Kuzey / Spor Toto: 1.500 TL

Misafir: 1.500 TL

Fenerbahçe - Konyaspor Muhtemel İlk 11

Fenerbahçe Muhtemel İlk 11 Kadrosu

Ederson

Yiğit Efe Demir

Mert Müldür

M. Skriniar

Fred

E. Alvarez

Y. En-Nesyri

Levent Mercan

A. Talisca

J. Duran

Oğuz Aydın

Konyaspor Muhtemel İlk 11 Kadrosu

Bahadır Güngördü

Yasir Subaşı

Uğurcan Yazğılı

Guilherme

Y. Andzouana

E. Bardhi

Jo Jin-Ho

M. Bjorlo

Melih İbrahimoğlu

Pedrinho

Umut Nayir

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Fenerbahçe - Konyaspor maçının sonucu ne olur? Ayrıca Fenerbahçe - Konyaspor maçını ücretsiz canlı izlemenizi sağlayacak formülümüzü nasıl buldunuz? Konuyla ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.