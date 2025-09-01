Apple'ın En Güçlü 10 Cihazı Açıklandı! iPhone 16 Serisi İlk 5'te Değil

AnTuTu, 2025 yılının ağustos ayına dair bir rapor paylaştı. Bu rapor ile birlikte en güçlü Apple ürünleri belli oldu. Listenin çok büyük bir kısmını iPad'ler oluşturdu. İlk 10'da yalnızca iki iPhone modelinin yer alması ise dikkat çekti.

İlk sırada iPad Pro 2024 11 inç modeli yer alarak önemli bir başarının altına imza attı. Gücünü M4 işlemcisinden alan tablet 2 milyon 931 bin 776 puan aldı. Bu tableti 2 milyon 917 bin 677 puan ile iPad Pro 2024 13 inç takip etti.

Üçüncü sırada iPad Air 2025 (13 inç) yer aldı. Gücünü M3 işlemcisinden alan tablet 2 milyon 395 bin 153 puana ulaştı. iPad Air 2025 (11 inç) 2 milyon 241 bin 687 puan ile dördüncü sırada, iPad Pro 6 (12,9 inç) ise 2 milyon 227 bin 733 puan ile beşinci sırada konumlandı.

Altıncı sırada 2 milyon 165 bin 496 puan alan iPad Pro 4 (11 inç), yedinci sırada ise 2 milyon 156 bin 634 puan alan iPad Air 2024 (13 inç) yer aldı. Bu tabletleri 2 milyon 74 bin 150 puan ile iPad Air 2024 (11 inç) takip etti.

Dokuzuncu sırada 1 milyon 969 bin 187 puan ile iPhone 16 Pro Max, listenin son sırasında ise 1 milyon 954 bin 677 puan ile iPhone 16 Pro konumlandı. Bu iki telefon gücünü 3 nm üretim süreciyle geliştirilen A18 Pro işlemcisinden alıyor. iPhone 16 serisi, geçtiğimiz yılın eylül ayında satışa sunulmuştu.

AnTuTu'ya Göre En Güçlü Apple Cihazları (Ağustos 2025)