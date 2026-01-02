En Güçlü Tabletler Açıklandı! Bu Modeller Performans Canavarı

AnTuTu, yeni bir rapor paylaştı. Bu raporla birlikte en güçlü Android tabletler belli oldu. Listenin büyük bir kısmını Qualcomm ve MediaTek'in amiral gemisi işlemcileri oluşturdu. Honor'un çok güçlü donanıma sahip bir modeli zirvede yer aldı. Listede ayrıca Lenovo, Xiaomi, OPPO, iQOO ve Redmi marka tabletler de bulunuyor.

AnTuTu'ya Göre En Güçlü Tabletler (Aralık 2025)

Kısa süre önce en güçlü Android telefonlar ve en iyi orta segment telefonlar açıklanmıştı. Şimdi ise en güçlü Android tabletler duyuruldu. Zirvede Honor Magic 3 Pro 13.3 yer aldı. Gücünü sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) işlemcisinden alan tablet 4 milyon 33 bin 256 puana ulaşarak önemli başarı elde etti.

İkinci sırada 3 milyon 388 bin 637 puan ile OPPO Pad 4 Pro yer aldı. Gücünü sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Elite işlemcisinden alan Pad 4 Pro'da 12.140 mAh batarya kapasitesi ve 67W hızlı şarj desteği bulunuyor. 13,2 inç ekran büyüklüğüne sahip olan tablet, IPS LCD ekran üzerinde 144Hz yenileme hızı sunuyor.

Gücünü Snapdragon 8 Elite işlemcisinden alan OnePlus Pad 2 Pro, 3 milyon 315 bin 805 puan puan ile üçüncü sırada konumlandı. 8 GB, 12 GB ve 16 GB olmak üzere üç farklı RAM seçeneği sunan telefonda 12.140 mAh batarya kapasitesi ve 67W hızlı şarj desteği yer alıyor. Telefonda ayrıca 144Hz yenileme hızı ve 13,2 inç ekran büyüklüğü mevcut.

Dördüncü sırada 3 milyon 314 bin 535 puan ile H3C MegaBook konumlandı. Bu tableti 3 milyon 241 bin 733 puan ile Lenovo Legion Y700 takip etti. Altıncı sırada ise 3 milyon 201 bin 472 puan ile RedMagic Tablet 3 Pro yer aldı. Bu tablet gücünü sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Elite işlemcisinden alıyor.