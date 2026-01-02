En Güçlü Android Telefonlar Açıklandı! Zirvede Oyun Telefonu Var
AnTuTu yeni bir rapor paylaştı. Bu raporla beraber geçtiğimiz ayın en güçlü Android telefonları belli oldu. İşte listedeki akıllı telefonlar!
⚡ Önemli Bilgiler
- RedMagic 11 Pro+, AnTuTu testinde 4 milyon 118 bin 828 puan alarak zirvede konumlandı.
- iQOO 15, AnTuTu testinde 4 milyon 78 bin 562 puan ile ikinci sırada yer aldı.
- OnePlus 15, 4 milyon 73 bin 184 puan ile üçüncü sırada bulunuyor.
AnTuTu tarafından yayınlanan rapor ila beraber geçtiğimiz ayın en güçlü Android telefonları belli oldu. Çok güçlü donanıma sahip telefonların yer aldığı listede oyun telefonu RedMagic 11 Pro+ zirvede konumlanarak büyük bir başarının altına imza attı. Listede ayrıca iQOO, Realme, Honor, vivo, OPPO, Honor, Nubia ve OnePlus'ın telefonları da bulunuyor.
AnTuTu'ya Göre En Güçlü Telefonlar (Aralık 2025)
- RedMagic 11 Pro+: 4 milyon 118 bin 828 puan
- iQOO 15: 4 milyon 78 bin 562 puan
- OnePlus 15: 4 milyon 73 bin 184 puan
- Realme GT 8 Pro: 4 milyon 66 bin 17 puan
- Honor Win: 4 milyon 54 bin 673 puan
- vivo X300 Pro: 4 milyon 31 bin 744 puan
- OPPO Find X9 Pro: 4 milyon 23 bin 8 puan
- Honor Magic 8 Pro: 3 milyon 948 bin 65 puan
- Honor Magic 8: 3 milyon 937 bin 325 puan
- Nubia Z80 Ultra: 3 milyon 856 bin 452 puan
En iyi oyuncu telefonları arasında yer alan RedMagic 11 Pro+, AnTuTu testinde 4 milyon 118 bin 828 puana ulaştı. Böylece telefon zirvede konumlandı. Telefonda Snapdragon 8 Elite Gen 5 bulunuyor. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci iki adet 4.6GHz Prime çekirdek ve altı adet 3.63 GHz performans çekirdeği dahil olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.
İkinci sırada ise 4 milyon 78 bin 562 puan alan iQOO 15 bulunuyor. Telefonda Qualcomm'un en güçlü işlemcisi olan Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi mevcut. Bu telefonu 4 milyon 73 bin 184 puan ile OnePlus 15 takip etti. 2025 yılının ekim ayında tanıtılan OnePlus 15'te de aynı işlemcinin yer aldığını belirtelim.
Gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alan Realme GT 8 Pro, 4 milyon 66 bin 17 puan ile dördüncü sırada konumlandı. 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunan akıllı telefonda Adreno 840 GPU bulunuyor. Telefonda ayrıca 7000 mAh batarya kapasiteis ve 120W hızlı şarj desteği de mevcut.
Telefon Değil Adeta Mücevher: Altın Kaplamalı Oyuncu Telefonu Tanıtıldı!
Altın kaplamalı soğutma sistemine sahip RedMagic 11 Pro+ Golden Saga duyuruldu. İşte lüks malzemelerle donatılan oyun odaklı cihazın özellikleri ve fiyatı!
Beşinci sırada Honor Win yer aldı. Gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alan oyun telefonu AnTuTu testinde 4 milyon 54 bin 673 puana ulaştı. Bu telefonu 4 milyon 31 bin 744 puan ile vivo X300 Pro takip etti. X300 Pro'da bir adet 4.21 GHz C1-Ultra, üç adet 3.5 GHz C1-Premium ve dört adet 2.7 GHz C1-Pro olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeren Dimensity 9500 işlemciis yer alıyor.