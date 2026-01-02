En Güçlü Android Telefonlar Açıklandı! Zirvede Oyun Telefonu Var

AnTuTu tarafından yayınlanan rapor ila beraber geçtiğimiz ayın en güçlü Android telefonları belli oldu. Çok güçlü donanıma sahip telefonların yer aldığı listede oyun telefonu RedMagic 11 Pro+ zirvede konumlanarak büyük bir başarının altına imza attı. Listede ayrıca iQOO, Realme, Honor, vivo, OPPO, Honor, Nubia ve OnePlus'ın telefonları da bulunuyor.

AnTuTu'ya Göre En Güçlü Telefonlar (Aralık 2025)

En iyi oyuncu telefonları arasında yer alan RedMagic 11 Pro+, AnTuTu testinde 4 milyon 118 bin 828 puana ulaştı. Böylece telefon zirvede konumlandı. Telefonda Snapdragon 8 Elite Gen 5 bulunuyor. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci iki adet 4.6GHz Prime çekirdek ve altı adet 3.63 GHz performans çekirdeği dahil olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

İkinci sırada ise 4 milyon 78 bin 562 puan alan iQOO 15 bulunuyor. Telefonda Qualcomm'un en güçlü işlemcisi olan Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi mevcut. Bu telefonu 4 milyon 73 bin 184 puan ile OnePlus 15 takip etti. 2025 yılının ekim ayında tanıtılan OnePlus 15'te de aynı işlemcinin yer aldığını belirtelim.

Gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alan Realme GT 8 Pro, 4 milyon 66 bin 17 puan ile dördüncü sırada konumlandı. 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunan akıllı telefonda Adreno 840 GPU bulunuyor. Telefonda ayrıca 7000 mAh batarya kapasiteis ve 120W hızlı şarj desteği de mevcut.

Beşinci sırada Honor Win yer aldı. Gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alan oyun telefonu AnTuTu testinde 4 milyon 54 bin 673 puana ulaştı. Bu telefonu 4 milyon 31 bin 744 puan ile vivo X300 Pro takip etti. X300 Pro'da bir adet 4.21 GHz C1-Ultra, üç adet 3.5 GHz C1-Premium ve dört adet 2.7 GHz C1-Pro olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeren Dimensity 9500 işlemciis yer alıyor.