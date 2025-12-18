Apple Duyurdu: Sevilen Uygulama Reklam Panolarından Farksız Olacak!

Apple, App Store ile ilgili tartışmalı bir güncellemeye hazırlanıyor. Teknoloji devi uygulama mağazasındaki arama sonuçlarında kullanıcılara daha fazla reklam göstereceğini resmen duyurdu. Cupertino merkezli şirket, Apple Ads web sitesi üzerinden yaptığı açıklamada önümüzdeki yıldan itibaren arama sonuçlarındaki reklam alanlarını genişleteceğini belirtiyor.

Halihazırda App Store'da bir arama yaptığınızda genellikle en üst sırada tek bir reklamla karşılaşıyorsunuz. Ancak görünen o ki bu durum yakında değişecek ve kullanıcılar arama sonuçları arasında gezinirken daha fazla sponsorlu içerik görüntüleyecek. İşte detaylar!

App Store'un Arama Sonuçlarına Daha Fazla Reklam Alanı Eklenecek

Bilmeyenler için mevcut sistemde örneğin App Store'da "Facebook" araması yaptığınızda sonuçların en tepesinde TikTok gibi farklı bir sosyal medya uygulamasının reklamını görebiliyorsunuz. Sistem genel olarak reklam verenlerin belirli anahtar kelimeleri hedeflemesi ve yapılan açık artırmayı kazanması mantığıyla çalışıyor.

Ancak Apple'ın yeni duyurusuna göre artık reklamlar sadece en tepede sınırlı kalmayacak. Şirket arama sonuçları listesine daha fazla reklam alanı ekleyecek. Buna göre artık aşağılara doğru indikçe karşımıza yeni reklamlar çıkmaya devam edecek.

Öte yandan yeni reklam verenler sponsorlu içeriklerin nerede görüneceğini seçemeyecekler. Yani bir geliştirici, "Benim reklamım sadece en üstte görünsün" diyemeyecek. Sistemin algoritması teklif miktarı ve sıralama puanı gibi kriterlere göre reklamın en tepede mi yoksa listenin daha altlarında mı görüneceğini otomatik olarak belirleyecek.

Yeni Sistem 2026'da Hayata Geçirilecek

Yapılan açıklamaya göre söz konusu değişiklik 2026 yılı itibarıyla devreye alınacak. Ayrıca yeni reklam yerleşimlerinin iOS 26.2 ve iPadOS 26.2 sürümleri ve sonrasını destekleyen cihazlarda görüntülenebileceği de belirtiliyor.

Peki Apple neden özellikle arama sonuçları listesine odaklanıyor? Şirketin paylaştığı bilgilere göre, App Store'u her hafta 800 milyondan fazla kullanıcı ziyaret ediyor ve indirme işlemlerinin yaklaşık yüzde 65'i doğrudan bir arama sonucunda gerçekleşiyor. Daha da önemlisi arama sonuçlarının en üstündeki reklamların yüzde 60 oranında bir dönüşüm sağladığı söyleniyor.

Tam da bu noktada şirket, kullanıcıların mağazada doğrudan arama sonuçlarını kullanması ve bu alandaki reklamların yüksek bir dönüşüm oranına sahip olması nedeniyle arama sonuçlarına daha fazla reklam yeni alanları eklemek ve reklam verenlere daha fazla indirme fırsatı sunmayı hedefliyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce kullanıcılar App Store'da daha fazla reklam gösterilmesine nasıl bir tepki verebilir? Yorumlarda buluşalım.