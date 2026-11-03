Apple, Eylül Çeyreğinde 114,5 Milyar Dolarla Rekor Kırdı

Apple, 26 Eylül 2026'da sona eren çeyrekte 114,5 milyar dolar gelir elde etti. Bu, Apple'ın bugüne kadarki en yüksek Eylül çeyreği geliri. John Ternus'un CEO olarak duyurduğu ilk Apple çeyrek sonuçları analist beklentilerini aştı. Hisseler buna rağmen seans sonrası işlemlerde yaklaşık yüzde 3 değer kaybetti.

iPhone ve Mac Satışlarındaki Artış

Gelirin yarısını iPhone getirdi. Telefon geliri bir yıl önceki 49 milyar dolardan 57,6 milyar dolara çıktı. Ternus görüşmede iPhone Duo'yu ilk iPhone'dan bu yana en dönüştürücü model olarak tanımladı. Apple Eylül 2026'da iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max'i de tanıttı.

Mac geliri tedarik kısıtına rağmen yüzde 24 artışla 10,8 milyar dolara yükseldi. Finans direktörü Kevan Parekh büyümeyi MacBook Neo ve MacBook Pro'ya bağladı. Mac'in mali yıl geliri 37,9 milyar dolar oldu. Ternus'a göre Apple bir mali yılda hiç bu kadar çok Mac satmamıştı.

Net Kâr, Hizmetler ve Gerileyen Kalemler

Net kâr 27,5 milyar dolardan 30,7 milyar dolara çıktı. Analistler 113,4 milyar dolar gelir ve hisse başına 1,99 dolar kâr bekliyordu. Şirket hisse başına 2,10 dolar kârla bu beklentiyi de aştı.

Apple mali yılı 479 milyar dolarlık rekor gelirle kapattı. Hizmetler geliri yüzde 10 artışla 31,6 milyar dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Apple'ın aktif cihaz sayısı 2,5 milyarı aştı. Büyük Çin bölgesindeki gelir yüzde 21 büyüdü. Bu artışı iPhone ve Mac satışları sürükledi.

iPad geliri yüzde 10 düşüşle 6,2 milyar dolara indi. Apple düşüşü tedarik kısıtına ve 2025'te çıkan A16 çipli iPad'in yüksek satış tabanına bağladı. Giyilebilir, Ev ve Aksesuarlar geliri de yüzde 8 gerileyerek 8,3 milyar dolarda kaldı. Şirkete göre geçen yılın aynı çeyreğinde satışa çıkan Apple Watch SE 3 ve AirPods Pro 3 yüksek bir taban oluşturdu.

Ternus'un İlk Bilanço Görüşmesi

Tim Cook'tan görevi 1 Eylül 2026'da devralan John Ternus, analistlerin karşısına CEO olarak ilk kez çıktı. Görüşmede Parekh'in yanında operasyon direktörü Sabih Khan da yer aldı. Cook'un son bilançosunda Apple, Haziran 2026 çeyreği için 109 milyar dolar gelir duyurmuştu.

Khan iPhone Duo'nun arzının kısıtlı olduğunu söyledi. Arz ile talebin ne zaman dengeleneceğini öngörmenin zor olduğunu ekledi. MacRumors'a göre Ternus, Duo'nun ekran sorunlarını kabul etti. İade edilen cihazların oranının çok küçük kaldığını vurguladı. Apple daha önce iç ekranı sorunlu iPhone Duo'lar için değişim sunacağını söylemişti.

Bellek Maliyetleri ve Türkiye Fiyatları

Investing.com'a göre hisseleri asıl aşağı çeken, Aralık 2026 çeyreği için verilen marj tahminiydi. Apple bu dönemde gelirin yüzde 7-10 artmasını bekliyor. Şirketin brüt kâr marjı tahmini ise yüzde 45-46. Son çeyrekte yüzde 47,9 olan marjın yaklaşık 1 puanı gümrük vergisi iadelerinden geldi. Ternus bellek fiyatlarındaki durumu "eşi görülmemiş" diye niteledi.

Ternus'a göre bellek fiyatları Aralık 2026 çeyreğinden sonra da artmaya devam edecek. Apple Haziran 2026 sonunda Mac ve iPad, Eylül 2026'da da iPhone fiyatlarını artırdı. Ternus bu artışların baskıyı kısmen dengelediğini söyledi. Parekh de zam kararını "isteksizce" aldıklarını belirtti.

Apple, Türkiye'de Mac fiyatlarına 27 Ekim 2026'da yüzde 8,7'ye varan zam yaptı. Mac büyümesini sürükleyen MacBook Neo'nun fiyatı 45.999 TL'den 49.999 TL'ye çıktı. Şirket Türkiye zammı için gerekçe göstermedi.

Khan, Aralık 2026 çeyreğinde Mac ve iPad tarafında tedarik kısıtı beklediklerini söyledi. Kısıtın başlıca nedeni bellek. Talep de beklenenin üzerinde seyrediyor. Kısıtın Türkiye'deki stoklara etkisi belirtilmedi.

Editörün Yorumu

Ternus'un ilk bilançosundaki en önemli cümlenin rekorlarla değil, bellek fiyatlarıyla ilgili olduğunu düşünüyorum. Yeni CEO bu fiyatların Aralık 2026 çeyreğinden sonra da artacağını söyledi. Parekh'in zamlara "isteksizce" karar verdiklerini söylemesi, baskı sürerse yeni zamların gelebileceğini gösteriyor. Mac ya da iPad almayı planlıyorsanız bu tabloda beklemek avantajlı görünmüyor. Yine de Apple, Türkiye'deki son Mac zammını bellek maliyetine bağlamadı.