Xiaomi Apple'a Rakip Olmak İçin Amiral Gemisi Telefonlarını İptal Edecek
Xiaomi'nin Apple ile rekabet etmek için iPhone 20 serisine karşı Xiaomi 20 modelini çıkaracağı ve Xiaomi 19 serisini iptal edeceği iddia ediliyor.
⚡ Önemli Bilgiler
- Xiaomi, iPhone 20 ile isim rekabetine girmek için gelecekteki akıllı telefonlarının model numaralarında değişikliğe gidecek.
- Şirketin 2027 yılında Xiaomi 19 serisini atlayıp direkt 20 modellerine geçiş yapacağı tahmin ediliyor.
- Marka Xiaomi 16 serisini iptal edip Xiaomi 17 serisini piyasaya sürerek bu yıl da benzer bir stratejiye imza atmıştı.
Akıllı telefon pazarındaki rekabet günümüzde donanım ve kamera özelliklerinin de ötesine geçti. Öyle ki markalar artık model isimleri üzerinden de psikolojik bir yarış içerisine girmiş durumda. Son olarak Apple'ın 20. yılına özel planları Çinli rakibi Xiaomi'yi de harekete geçirmiş gibi görünüyor.
İddialara göre teknoloji devi Apple'ı yakalamak ve kafa karışıklığını önlemek adına model isimlendirmesinde radikal bir değişikliğe gidebilir. İşte detaylar'
2027 Yılında Xiaomi 19 Serisi Atlanacak
Bilindiği üzere 2027 yılı iPhone'un piyasaya sürülüşünün 20. yıl dönümü olacak. Sektör kaynakları, Apple'ın 2026'da iPhone 18'i tanıttıktan sonra iPhone 19 modelini pas geçip yıl dönümü şerefine doğrudan iPhone 20 serisini piyasaya süreceğini öne sürüyor.
İşte tam bu noktada Xiaomi'nin de benzer bir hamle yapacağı konuşuluyor. Aktarılanlara göre şirket 2027 yılında Apple ile aynı model numarasını taşıyan bir amiral gemisi sunmak istiyor. Bu hedef doğrultusunda Xiaomi'nin de Xiaomi 19 serisini atlayıp doğrudan Xiaomi 20 modelini tanıtması bekleniyor.
Xiaomi İçin Bu Hamle Bir İlk Değil
Xiaomi'yi yakından takip edenler şirketin bu tür numara oyunlarına yabancı olmadığını hatırlayacaktır. Marka geçtiğimiz dönemde de Xiaomi 16 ismini kullanmamış, 15 serisinden direkt olarak Xiaomi 17 serisine geçiş yapmıştı.
Şirket Başkanı Lu Weibing, bu hamlenin iPhone 17 serisiyle doğrudan rekabet etmek ve premium özelliklerdeki sıçramayı vurgulamak için yapıldığını doğrulamıştı. Geçmişteki bu "isim eşitleme" taktiği göz önüne alındığında, Xiaomi'nin 2027'de de iPhone 20'nin karşısına Xiaomi 20 ile çıkması hiç de uzak bir ihtimal gibi görünmüyor.
Henüz somut bir kanıt olmasa da markanın 2027 yılında Apple gibi kutlayacağı büyük bir yıl dönümü olmasa da rekabetin gerisinde kalmamak için bu stratejik hamleyi yapması kuvvetle muhtemel. Gelişmeler için takipte kalın!
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.