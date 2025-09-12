Apple'ın AirPods Pro 3'e Koyduğu Gizli Özellik Ortaya Çıktı!

Teknoloji devi Apple, kulaklık kullanıcılarının uzun süredir hayalini kurduğu özelliği sonunda gerçeğe dönüştürüyor olabilir. Yeni tanıtılan iPhone 17 serisi ve AirPods Pro 3’te gizlenen yeni özellik sayesinde yüksek kaliteli ses deneyiminin önündeki engeller ortadan kalkıyor. İşte detaylar…

AirPods’larda Gerçek Kayıpsız Ses Dönemi Başlıyor

Apple’ın yeni kablosuz kulaklığında SPR AVS adı verilen dikkat çekici bir özellik ortaya çıktı. Açılımı Spatial Relay Audio-Visual Sync olan bu teknoloji, şu an yalnızca Vision Pro ile çalışıyor. En büyük avantajı ise cihazlar arasında neredeyse sıfır gecikmeyle bağlantı kurabilmesi. Böylece Bluetooth ve AirPlay’e kıyasla çok daha düşük gecikme sunuyor.

Bu sayede özellikle oyunlarda veya film izlerken ses ile görüntü arasındaki uyumsuzluk ortadan kalkıyor. Ayrıca veri aktarımı çok daha geniş bir bant üzerinden yapıldığı için ses kalitesi de ciddi şekilde yükseliyor. Teknoloji yalnızca hız ve kaliteyle sınırlı değil, peer-to-peer sistemiyle cihazlar doğrudan birbirine bağlanıyor. Yani modem ya da Wi-Fi ağına gerek kalmadan hem daha güvenli hem de kesintisiz bir iletişim sağlanıyor.

Apple’ın bu özelliği şimdilik neden yalnızca Vision Pro ile sınırladığı net değil. Ancak en güçlü ihtimal yüksek pil tüketimi. Yine de şirketin yakın zamanda bu özelliği daha geniş bir kullanıcı kitlesine açması bekleniyor. Bunu hep birlikte göreceğiz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.