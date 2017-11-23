Apple, Artırılmış Gerçeklik Firması Vrvana'yı Satın Aldı

Apple uzun süredir artırılmış gerçeklik konusunda yoğun çalışmalar gerçekleştirmekteydi. Firma bu çalışmalarını bir adım daha öne taşımak amacıyla Vrvana adlı artırılmış gerçeklik firmasını bünyesine kattı.

Vrvana firması "Totem" olarak adlandırılan bir artırılmış gerçeklik (AR) gözlüğünün üreticisi olarak biliniyor. Fakat bu gözlük ne yazık ki piyasaya sunulmamıştı. Hem artırılmış hem sanal gerçeklik öğelerini bir araya getiren Totem, cihazın konumunu belirlemeye yarayan birden fazla kameraya ve 1440p çözünürlüklü OLED bir ekrana sahipti. Aynı zamanda bu cihaz, teknoloji sitelerinin yaptığı incelemelerde de çok olumlu yorumlanmış ve büyük beğeni toplamıştı.

Apple bu gelişmiş özelliklere sahip artırılmış gerçeklik gözlüğünün üreticisi Vrvana'ya 30 milyon dolar ödeyerek kendi bünyesine kattı. Uzun süredir gelen çeşitli sızıntı bilgilere göre Apple da kendi artırılmış gerçeklik gözlüğünü üretecek. Bu noktada Vrvana firmasının tecrübelerinden de faydalanacak olan Apple'ın kendi artırılmış gerçeklik gözlüğünde tamamen yeni bir ekran, yeni bir dahili işlemci ve "rOS" olarak adlandırılan yeni bir işletim sistemi kullanması bekleniyor. Firmanın bu yöndeki çalışmalarını 2019 yılında bitirip bu ürünü piyasaya sunacağı düşünülüyor. Yani Apple markalı bir artırılmış gerçeklik headset'inin 2020 yılında piyasada olacağını söyleyebiliriz.

Apple, Vrvana'dan önce de Metaio, Faceshift, Flyby Media ve SensoMotoric Instruments gibi artırılmış gerçeklik teknolojileri üzerine çalışmalar yapan bazı firmaları satın almıştı. Bu satın almalar Apple'ın bu konuya ne kadar önem verdiğini ve üzerinde ne kadar yoğun bir şekilde çalıştığını bizlere açıkça gösteriyor.