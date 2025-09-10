Yabancı Dil Sorununu Bitiren Özellik, Apple'ın İki Kulaklığına Geliyor

Apple'ın Awe Dropping etkinliğinde tanıttığı AirPods Pro 3, birçok özelliği ile dikkatleri üzerinde toplamayı başardı. Bunlardan biri de yabancı dil sorununu ortadan kaldıran canlı çeviri özelliği oldu. H2 çipine dayanan bu özellik, Apple'ın iki kulaklığına daha geliyor.

Apple'ın İki Kulaklığı, Canlı Çeviri Özelliğine Kavuşacak

AirPods Pro 2 ile AirPods 4, H2 çipi sayesinde canlı çeviri özelliği alacak. Ancak bu özellik için yine de Apple Intelligence'ı çalıştıran ve iOS 26 güncellemesi almış bir iPhone gerekecek. Bu da iPhone 15 Pro ve sonraki iPhone modellerinden birine ihtiyacınız olduğu anlamına geliyor.

Bu yeni özellik, yabancı kişilerle konuşurken aradaki dil bariyerini ortadan kaldırarak iletişim sorununu çözüme kavuşturacak. Canlı çeviri özelliği etkinleştirildikten sonra karşı tarafın söylediklerinin gerçek zamanlı olarak çevirisi yapılacak. Böylece karşıdaki kişi farklı bir dilde konuşsa da onu anlamak ve iletişim kurmak mümkün hâle gelecek.

Apple'ın bu özelliğinin pek çok kullanım senaryosu bulunuyor. Diğer ülkelerden yeni insanlarla tanışmak ve onlarla olan iletişiminizi kesintisiz bir şekilde sürdürmekten daha akıcı bir şekilde konuşmaya kadar birçok avantajı mevcut. Çok hâkim olunmayan bir dilde konuşurken karşıdaki kişiyi anlamaya çalışmanıza gerek bırakmadığı için sohbeti herkes için daha keyifli hâle getiriyor.

Kullanıcıların konuşmak istediği konulara odaklanmasını sağlayan özelliği etkinleştirmek için takip edilmesi gereken adımların son derece basit olması da başka bir artı. Kullanıcılara sunduğu avantajlar göz önünde bulundurulacak olursa en çok sevilen özellikler arasına girmesi kaçınılmaz görünüyor.

Bu arada AirPods Pro 3, sağlık odaklı özellikleriyle kullanıcılara bambaşka bir deneyim sunmak üzere geliyor. Örneğin kalp atış hızını izleme sayesinde kalp atış hızınızı ve yaktığınız kalorileri takip etmenize imkân tanıyor. Bu özelliklerle birlikte yalnızca bir kulaklık olmanın ötesine geçiyor ve kullanıcılar inanılmaz bir işlevsellik elde ediyor.

Kulaklık, önceki nesle kıyasla 2 kat daha gelişmiş aktif gürültü engellemesi performansı sunuyor. AirPods Pro 3 ayrıca IP57 sertifikasına sahip. Bu da onu belirli bir seviyeye kadar toza, tere ve suya karşı dayanıklı hâle getiriyor.